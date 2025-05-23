مشروعات المدن الجديدة على الطراز الكوري الشمالي

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خلال السنوات الأخيرة، ظلت كوريا الشمالية تركز بشكل مكثف على خطط التنمية. كان ذلك تقريرا حول مشروع ضخم لبناء 50 ألف وحدة سكنية في بيونغ يانغ. ولكن لماذا حددت كوريا الشمالية مشروعات بناء المساكن في العاصمة باعتبارها المهمة الأبرز؟





في يوم 5 مايو، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن أعمال البناء الهيكلي لـ10 آلاف وحدة سكنية، تتقدم بخطى سريعة في منطقة "هوا صونغ" في بيونغ يانغ، حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع. يشير هذا إلى أن مبادرة تطوير الإسكان لبناء 50 ألف منزل، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2021، تقترب الآن من مرحلة الاكتمال.





خلال المؤتمر الثامن لحزب العمال في يناير 2021، كشف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن خطة لبناء 50 ألف منزل في بيونغ يانغ. وكانت تلك فترة صعبة للغاية بالنسبة لكوريا الشمالية، فقد كانت تعاني بالفعل من عقوبات دولية قاسية عقب إجراء تجربتها النووية الخامسة في عام 2016. وزادت جائحة كورونا من تعقيد الوضع، حيث أجبرتها على إغلاق الحدود في يناير 2020، مما أدى إلى تفاقم صعوباتها الاقتصادية. وفي ظل تلك الظروف، حظي المشروع الضخم لبناء المساكن باهتمام خاص.





"هونغ مين" كبير الباحثين في المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

يبدو أن الهدف الأساسي هو إعلان عهد "كيم جونغ أون" وإبراز الإنجازات الملموسة تحت قيادته. ويُنظر إلى بناء عدد كبير من المنازل على أنه تجسيد حي لمبدأ "الشعب أولا" الذي يتبناه كيم، وسياسته "الصديقة للشعب". وهناك نقطة أخرى وهي أن الزعيم الكوري الشمالي يجد صعوبة بالغة في إظهار إنجازات اقتصادية. وفي ظل العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها، توجه كوريا الشمالية موارد مالية كبيرة إلى التطوير العسكري، مما يجعل قدراتها الاقتصادية محدودة. وعلاوة على ذلك، لا تزال التبادلات مع العالم الخارجي غير نشطة إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، لا توجد وسائل واضحة لإظهار الإنجازات الاقتصادية من خلال الجهود الذاتية. والإنجاز الملموس الوحيد هو بناء المنازل باستخدام الموارد العسكرية. ويبدو أن بيونغ يانغ كانت تهدف إلى إظهار بعض الإنجازات الاقتصادية بعد 5 سنوات من المؤتمر الثامن للحزب.





في كوريا الشمالية، تتعلق مشروعات البناء غالبا بالسياسة. وتعد مشروعات البناء الضخمة التي تعيد تشكيل الإطلالة الحضرية بسرعة، بمثابة دليل قوي على سلطة الزعيم. وفي الواقع، استثمر قادة كوريا الشمالية موارد وطاقات كبيرة في خطط بناء طموحة.





بعد الحرب الأهلية الكورية، ركز مؤسس النظام الكوري الشمالي "كيم إيل سونغ" على إعادة الإعمار وكسب دعم الجمهور وتعزيز نظام سياسي يتمحور حوله. وبالمثل، عزز ابنه "كيم جونغ إيل" سلطاته السياسية وأثبت نفسه كحاكم مسيطر من خلال تطوير المناطق الحضرية، مثل شارع "تونغ إيل" الذي يضم العديد من المجمعات السكنية الشاهقة، والتي تذكرنا بمشروعات المدن الجديدة في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، أدت الصعوبات الاقتصادية في التسعينيات إلى توقف مشروعات البناء، مع تلاشي التأثير السياسي وتفاقم أزمة السكن.





"هونغ مين":

الطلب على المساكن في كوريا الشمالية مرتفع للغاية. وبعد إعادة الإعمار بعد الحرب في الخمسينيات، شهدت بيونغ يانغ عمليات بناء واسعة النطاق في أعوام 1962 و1972 و1982، وكانت الأخيرة هي آخر فترة بناء كبرى. وخلال التسعينيات، مرت كوريا الشمالية بفترة من الصعوبات الاقتصادية الشديدة عُرفت باسم "المسيرة الشاقة". وتوقف البناء عمليا لأكثر من عقدين. ونتيجة لذلك، لم يتبق سوى المنازل التي بُنيت بين الخمسينيات والثمانينيات. وبسبب توقف عمليات البناء لفترة طويلة، أصبحت العديد من المباني متهالكة، مما أدى إلى تراكم طلب كبير على البناء الجديد.





لتلبية احتياجات المواطنين، ركز "كيم جونغ أون" على بناء المساكن.

أطلق "كيم جونغ أون" مشروعات تطوير حضري طموحة، بدءا من مجمع "تشانغ جون" السكني الكبير الذي اكتمل بناؤه في عام 2012، وهو العام الأول من حكمه. وواصل هذا الزخم من خلال بناء هياكل وإنشاءات بارزة، مثل المبنى السكني والتجاري المكون من 53 طابقا في عام 2015، والمبنى الشهير المكون من 70 طابقا الذي أصبح سمة واضحة لشارع "ريو ميونغ"، وهو حي جديد يتميز بالعديد من المباني الشاهقة التي غيرت الأفق المنظور لبيونغ يانغ. وفي عام 2021، أطلق مشروعا ضخما لبناء 50 ألف منزل في منطقة العاصمة.





"هونغ مين":

في الماضي، كانت خطط التنمية الحضرية في كوريا الشمالية تركز في الأساس على إظهار روعة المناطق المركزية في بيونغ يانغ، بهدف خلق بيئة توحي بوفرة المساحات السكنية. ومع ذلك، يمثل مشروع بناء 50 ألف منزل في بيونغ يانغ خروجا كبيرا عن هذا النهج، حيث إنه أول مبادرة لتوسيع التنمية الحضرية إلى ضواحي المدينة. وبالنظر إلى تفاصيل البدء في البناء والانتهاء منه مؤخرا في منطقتي "سونغ شين" و"سونغ هوا" و"هوا سونغ"، يتضح أن التركيز السابق للتنمية الحضرية في وسط بيونغ يانغ قد انتقل الآن إلى الضواحي. وقد أدى هذا التوزيع الاستراتيجي إلى توسيع المشهد الحضري العام للمدينة. في السابق، كانت المناطق الواقعة خارج الشوارع الرائعة في وسط بيونغ يانغ تظهر تباينا صارخا، حيث كانت البيئة الحضرية متهالكة، ولا تزال المنازل التي تعود إلى الخمسينيات والستينيات قائمة كدليل على عقود من الركود. ومن خلال بناء 50 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء بيونغ يانغ، لا يقتصر الأمر على إمكانية التوسع الحضري فحسب، بل هناك أيضا احتمال واعد لإحياء أجواء الشوارع بجماليات أكثر ظهورا.





على مدى العقد الماضي، تم تطوير معظم المجمعات السكنية في بيونغ يانغ على طول نهر "تيه دونغ" في منطقة وسط المدينة. ومع ذلك، فإن بناء المساكن حاليا يتم بعيدا عن وسط المدينة. وعند الانتهاء من المشروع، من المتوقع أن تتوسع حدود بيونغ يانغ الحضرية شرقا وغربا وشمالا. وتتقدم مشروعات المدن الجديدة على الطراز الكوري الشمالي بوتيرة سريعة، ففي عام 2022، تم بناء 10 آلاف وحدة سكنية في منطقتي "سونغ شين" و"سونغ هوا". وفي عامي 2023 و2024، تم الانتهاء من 10 آلاف وحدة لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في منطقة "هوا سونغ". وفي أبريل، تم أيضا بناء 10 آلاف منزل ضمن المرحلة الثالثة. والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من المشروع بأكمله في 14 شهرا. وكانت القوة الدافعة وراء هذه الفترة القصيرة للغاية هي الجيش.





"هونغ مين":

في كوريا الشمالية، يقوم المكتبان العامان السابع والثامن بدور مهم في الهندسة العسكرية، وتتمثل مسؤولياتهما الرئيسية في التعبئة لإنجاز مشروعات البناء الوطنية الرئيسية، مما يسهم في التقدم السريع في البناء. وعلى الرغم من أنني لا أستطيع الجزم بأن هذين المكتبين قد شاركا مباشرة في مشروع الـ50 ألف وحدة سكنية، فمن المرجح جدا أن وحدات عسكرية أو وحدات هندسية عامة من نفس المستوى قد تمت تعبئتها في المشروع. فحجم هذا المشروع يجعل من المستحيل عمليا على المنظمات المدنية القيام به. ولتلبية المواصفات الصارمة التي حددها كيم جونغ أون في إطار زمني صارم، يبدو أن تعبئة الجيش كانت أمرا ضروريا.





تعبئ كوريا الشمالية أفراد الجيش لمشروعات التنمية الاقتصادية واسعة النطاق.

شارك الجنود في بناء أحياء سكنية واسعة النطاق في وسط مدينة بيونغ يانغ، بالإضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في عام 2016. وتعتبر مشروعات البناء هذه من الإنجازات البارزة لـ"كيم جونغ أون". ويبدو أن مشروع البناء السكني الجاري في بيونغ يانغ يعتمد أيضا على القوى العاملة العسكرية. وتفخر كوريا الشمالية بأنها أكملت هيكل طابق واحد في 14 ساعة فقط لمبنى سكني ضخم مكون من 80 طابقا في الجزء الشمالي الغربي من بيونغ يانغ. ومع ذلك، يكمن وراء هذا البناء الدرامي "المتعجل" قصة مقلقة.





بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا مخاوف بشأن احتمال انهيار مباني الشقق الشاهقة في شارع العلماء. ففي أبريل الماضي، قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة إنه تم اكتشاف تشققات في الجدران وسقوط قطع من البلاط في مبنى سكني وتجاري مكون من 53 طابقا. ويبدو أن أساليب البناء المتسرعة تؤدي إلى عيوب هيكلية في عدة مواقع.





"هونغ مين":

من الصعب على الدولة أن تتحمل بالكامل العبء المالي لبناء 50 ألف وحدة سكنية. وفي الواقع، لا تغطي الدولة كامل التكلفة بنسبة 100%، بل تتحمل جزءا منها فقط، بينما يتم تمويل معظم البناء من رأس المال الخاص. وبطبيعة الحال، يتم بيع المنازل أيضا لأفراد من القطاع الخاص. ببساطة: إذا كان المبنى السكني يتألف من 500 وحدة، تحتفظ الدولة بحوالي 20 وحدة، وتستخدم أموالها فقط لبناء تلك الوحدات. أما الوحدات الـ 480 المتبقية، فيتم بناؤها بالكامل بواسطة رأس المال الخاص. وفي عملية البيع، يتولى هؤلاء المستثمرون من القطاع الخاص بيع جميع الوحدات الـ480، بينما تمتلك الدولة في الأساس حوالي 20 وحدة سكنية فقط كحصة لها. وطوال عملية البناء بأكملها، يتم توزيع المسؤوليات بين مختلف الكيانات الخاصة. على سبيل المثال، قد يكون أحد الكيانات الخاصة مسؤولا عن توريد الإسمنت، وآخر عن شراء الحديد، وهكذا.





تقوم المنظمات الحكومية بالدور الرئيسي في البناء على نطاق واسع. ومع بدء البناء في بيونغ يانغ، يتم حشد مواد البناء والموارد المالية من جميع أنحاء البلاد لدعم مبادرة الإسكان في العاصمة. ومع ذلك، من المعروف أن معظم أموال البناء تأتي في الواقع من طبقة "دون جو"، وهم الرأسماليون الناشئون الذين جمعوا ثرواتهم من أسواق "جانغ ما دانغ" غير الرسمية. وتجمع السلطات الكورية الشمالية تكاليف البناء من هذه الطبقة بحجة الاستثمار، وتنقل إليهم حقوق بيع الوحدات. فالدستور الكوري الشمالي ينص على أن الدولة تمتلك المنازل وأن الأفراد لا يتمتعون سوى بـ"حق استخدام الوحدات السكنية". لكن في الواقع، يتم حاليا تداول حقوق الاستخدام هذه علنا. ومع ذلك، تروج السلطات على نطاق واسع لتوفير شقق مجانية في بيونغ يانغ، وهي ميزة لا تزال غير متاحة سوى لعدد قليل من الناس فقط.





تعرض وسائل الإعلام الكورية الشمالية مشاهد مؤثرة لسكان غمرتهم الفرحة عند استلامهم منازلهم الجديدة. وخلال حفل وضع حجر الأساس للمرحلة الرابعة من بناء المساكن في منطقة "هوا سونغ" في فبراير، أشاد "كيم جونغ أون" بأربع سنوات من بناء الوحدات السكنية باعتبارها "إنجازا بارزا". ولكن هل يمكن اعتبار مشروعات المدن الجديدة على الطراز الكوري الشمالي، أهم إنجاز لكيم جونغ أون؟





"هونغ مين":

أعتقد أن هذا المشروع له مزايا أكثر. لقد أظهرت كوريا الشمالية قدرتها على إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية سنويا باضطراد، تماما كما هو مخطط له لتحقيق هدف 50 ألف وحدة، بل وعرضت مشاهد لسكان ينتقلون إلى منازلهم. ويتم تقديم هذا المشروع على أنه لأغراض الدعاية للنظام بين السكان، لتأكيد أن الزعيم يهتم كثيرا بالشعب. ومن وجهة نظر الحكومة، لا شك أن هذا مكسب كبير. ومع ذلك، فإن أسلوب البناء السريع يثير مخاوف بشأن جودة البناء والمشاكل الهيكلية المحتملة. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التعبئة العسكرية المطولة التي تتطلبها مثل هذه المشروعات، لا تزال هناك تساؤلات حول استمرار الدعم العسكري. وعلى المدى الطويل، قد يفقد هذا النهج ثقة الجمهور.





تولي كوريا الشمالية اهتماما كبيرا ببناء وحدات سكنية في بيونغ يانغ ضمن استراتيجياتها الرئيسية في الحكم. وفي الوقت الحالي، يبدو أنها تركز على تحسين الظروف المعيشية للشعب وتحقيق إنجازات ملموسة. ومع الانتهاء من بناء 40 ألف وحدة سكنية بالفعل، تخطط كوريا الشمالية لإنهاء بناء الوحدات المتبقية البالغ عددها 10 آلاف وحدة بحلول نهاية هذا العام. ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إنجاز هذا المشروع بنجاح أم لا.