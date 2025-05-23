أغنية فِيرليس لفرقة لو سيرافيم تتجاوز 200 مليون مشاهدة على يوتيوب

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تجاوز الفيديو الموسيقي لأغنية "فِيرليس "FEARLESS، الأغنية الرئيسية لألبوم ترسيم فرقة لو سيرافيم، عتبة الـ200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ووفقا لشركة Source Music، إحدى شركات HYBE Music Group، في الرابع من الشهر الجاري، فإن الفيديو الموسيقي لـ"فِيرليس" الخاص بفرقة لو سيرافيم قد تجاوز 200 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الساعة 11:27 من مساء يوم الثلاثاء. وبذلك، أصبح هذا هو الفيديو الموسيقي الثاني للفرقة الذي يتجاوز 200 مليون مشاهدة، بعد أغنية "أنتيفراجيل" ANTIFRAGILE من ألبومهم المصغر الثاني.

ومع هاتين الأغنيتين، سجلت الفرقة إجمالي 8 فيديوهات موسيقية تجاوزت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن. فقد تخطت فيديوهات الأغنية الرئيسية لألبومهم الأول "أنفورغيفن" وأغنية "إيف، بسايكي والزوجة ذات اللحية الزرقاءEve, Psyche & The Bluebeard's wife، وأغنيتهم الرقمية الإنغليزية الأولى بيرفكت نايت Perfect Night والأغنية الرئيسية لألبومهم المصغر الرابع كريزيCRAZY كل منها 100 مليون مشاهدة.

في غضون ذلك، تلتقي فرقة لو سيرافيم حاليا بمعجبيها حول العالم من خلال أول جولة عالمية لها منذ ترسيمها. ومن المقرر أن تقام عروض قادمة في كيتاكيوشو في اليابان يومي 7 و8، وفي سايتاما أيام 12 و14 و15 من شهر يونيو الجاري.