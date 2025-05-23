الصديق علي بن شهرة: الوفاء للقسم العربي طوال العمر

عبر الهاتف بين سيول ومدينة تيارت الجزائرية، يتحدث الصديق المستمع علي بن شهرة الملقب بـ"شيخ المستمعين"، ويقول إنه اختار طريق الانفتاح وتمني الخير للجميع لأنه تربى على ذلك، وخاصة بعد اختلاطه مع الأصدقاء والكي بي إس ورلد راديو، كما أنه يحاول الابتعاد عن المشاكل والأمور الثانوية والاهتمام بالأشياء المفيدة، والعلم بأن العمر يمر بسرعة وبالتالي يتوجب استغلاله بطريقة جيدة.

وحول زيارته لكوريا قبل 10 سنوات بدعوة من القسم العربي، يقول السيد/ بن شهرة إنه لا يمكن أن ينسى تلك الرحلة أبدا، مشيرا إلى أن أول ذكرياته عن كوريا من خلال الهدايا التي تلقاها من القسم العربي بالكي بي إس، الذي يعطي اهتماما كثيرا بالمستمعين، وهو ما جعله يجتهد دائما في إخلاصه للصداقة مع القسم العربي، مؤكدا أنه قطع على نفسه وعدا بأن يبقى وفيا للقسم العربي بالكي بي إس حتى آخر يوم في الحياة.

ويتحدث الصديق علي بن شهرة أيضا عن الاختلافات بين الأجيال، كما يتحدث عن العلاقات بين كوريا والعالم العربي، والجزائر خصوصا، وكذلك عن علاقاته مع الأصدقاء من مستمعي القسم العربي، ويوجه رسالة إلى القسم العربي وإلى المستمعين، داعيا إياهم إلى زيادة التواصل مع برامج القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو.

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