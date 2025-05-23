إقامة مسار الفن الكوري لـ2025 في دبي

شهدت مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إقامة فعالية ثقافية وفنية من أجل نقل الحب بـ8 لغات إلى جانب جمال الحروف الكورية "هانغُل" والثقافة الكورية.

فخلال الفترة من 12 إلى 27 من شهر مايو الماضي في مدينة دبي، أقيمت فعالية "مسار الفن الكوري لعام 2025" تحت إشراف القنصلية الكورية لدى دبي.

وتُعد هذه الفعالية أول معرض فني كوري من نوعه يُقام في الإمارات حيث استُخدمت 6 مواقع هناك لعرض عدد من أعمال الخط التقليدي للفنانة "كيم دو إيم"، وأعمال الفن الحديث التجريبي لـ3 رسامين، من بينهم الفنانة "لي ييه ريم".

واستهدف معرض "مسار الفن الكوري" عرض جمال التقاليد والحداثة الكورية والشرق والغرب في الإمارات العربية المتحدة التي يتمتع فيها الخط العربي بمكانة عالية وتهتم بالثقافة الكورية وموجة هالليو.

وقد قدمت الفنانة كيم عروضا حية للخط خلال حفل افتتاح المعرض. والجدير بالذكر أنها تواصل أعمالها الفنية المعاصرة التي تجمع بين التقاليد من خلال الخط. وقد سبق لها أن أقامت معرضيْن في دبي في عام 2024 للمساهمة في إثارة الاهتمام بالثقافة الكورية هناك.

وفي هذا المعرض، تناولت موضوع "توليفة الحب" حيث قدمت أعمالا عن الحب بـ8 لغات مختلفة، بما في ذلك الكورية والإنغليزية والإسبانية والإيطالية والعربية. وأعربت أعمالها عن معنى "الحب واحد" على الرغم من اختلاف اللغات والأشكال، داعية إلى حب بعضنا البعض بأشكال متنوعة.