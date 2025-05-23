تنظيم معرض لـ5 فنانين كوريين بارزين في الدوحة

أقيم معرض كوري بمشاركة 5 فنانين كوريين بارزين في المبنى رقم 47 بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كَتارا" من يوم 18 إلى يوم 30 من شهر مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن الحي الثقافي كاتارا عبارة عن مجمع ثقافي تم إنشاؤه حول شاطئ الدوحة الجميل، حيث يقدم فعاليات ثقافية متنوعة ومساحات للاسترخاء، ويُعد معلما رئيسيا يُرسخ مكانة قطر كدولة ثقافية.

وقد تم تنظيم المعرض الكوري بالتعاون مع السفارة الكورية في قطر، ومؤسسة الحي كتارا الثقافية الوطنية، وجمعية الجالية الكورية في قطر، وشركة آرت بلس الكورية.

وخلال افتتاح المعرض، قام بعض الفنانين بالرسم المباشر أمام الجمهور على لوحات كبيرة الحجم ونالوا استحسان الجميع.

واحتفى الفنانون المشاركون في أعمالهم الفنية بالخيول بأسلوب تجريدي، فضلا عن أشجار الباتولا، التي تقف شامخة في كوريا، ولوحات أخرى بتقنية الميكس ميديا، فضلا عن خزفيات من الثقافة الكورية العريقة.

وجاء هذا المعرض للفن الكوري المعاصر في قطر احتفالا بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر ليشكل جسرا للتعريف بالفن الكوري على نطاق أوسع في أسواق الدول العربية.