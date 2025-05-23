ⓒ National Museum of Modrn and Contemporary Art, Korea

ينظم المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في مدينة غوا تشون حاليا معرضا بعنوان "عالم آخر، الجزء الثاني: وائل شوقي وأكرم زعتري"، من أجل تقديم أعمال رئيسية لهذين الفنانيْن العربيين لأول مرة في كوريا.

ويقدم هذا المعرض مجموعة من أعمال الوسائط الجديدة الأجنبية التي يحتفظ بها المتحف الكوري، وافتتح يوم 3 يونيو في قاعة العرض الدائرية الأولى بالمتحف وسيستمر حتى يوم 17 من شهر أغسطس القادم.

ومن أجل زيادة انغماس الزوار في الأعمال الفنية المعروضة، تم تصميم مساحة تحاكي شكل المسرح الأوبرالي ودور السينما. وعند دخول صالة العرض المجهزة بالستائر والإضاءة والمقاعد، يجد الزوار أنفسهم في "عالم آخر" يتقاطع فيه الماضي والحاضر.

ويقدم الفنان المصري وائل شوقي عمله التركيبي "دراما 1882"، الذي كان أحد أبرز الأعمال في بينالي البندقية لعام 2024. وهذا العمل عبارة عن فيديو مدته 48 دقيقة يعيد تمثيل "الثورة العرابية"، التي تُعتبر نقطة البداية للحركة القومية في مصر، وذلك في شكل أوبرالي مكون من 8 فصول.

وتولى شوقي كتابة السيناريو والإخراج والتأليف الموسيقي والتصميم الفني، حيث قام بتفكيك وإعادة بناء تاريخ الفترة الإمبريالية من خلال تجاوز حدود الأنواع الفنية مثل الرسم والنحت والتركيب والأداء.

ويستدعي عمله بشكل شاعري الذكريات التي أُخفيت تحت نظرة الإمبراطوريات انتقادا للسرد التاريخي المتمحور حول الغرب. ويحتفظ به المتحف الكوري بفضل تبرع من مجموعة دعم تطوير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.

يذكر أن مجموعة دعم تطوير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عبارة عن منظمة تأسست في عام 2011، وتضم عددا من الرؤساء التنفيذيين للشركات وتستهدف تطوير المتحف الوطني بطرق متنوعة، مثل التبرعات ودعم المعارض.

أما الفنان اللبناني أكرم زعتري فيحاول من خلال عمله "رسالة إلى طيار رافض"، استكشاف قصة حقيقية وقعت خلال الحرب بين لبنان وإسرائيل في عام 1982. فبعد أن سمع الفنان إشاعة في مسقط رأسه "صيدا" تقول إن طيارا إسرائيليا رفض قصف مدرسة، تتبع هذا الشخص الحقيقي والتقى به، ثم نقل قصته إلى عمل فيديو.

ويتداخل في هذا العمل الفني الرواية والموسيقى والصور المرئية مما يدفعنا إلى التأمل في الإمكانيات الإنسانية وسط أزمنة العداء والصراع.

وتم إعداد قاعة العرض الدائرية في المتحف على شكل مسرح أوبرا وسينما لتعظيم تأثير وشكل العمليْن الفنييْن المعروضيْن لخلق تجربة غامرة وواقعية.

وقالت "كيم صونغ هي" مديرة المتحف الوطني إن هذا المعرض يتيح فرصة مهمة لإظهار النطاق الدولي لمقتنيات المتحف من الوسائط الجديدة.

وأعربت عن أملها في أن يعيد هذا المعرض التذكير بأهمية اقتناء الأعمال الفنية الأجنبية، وأن يوفر للجمهور تجارب ثقافية متنوعة.