الجمعية الكورية العربية تنظم جلسة خاصة بالشرق الأوسط في منتدى جيه جو بنجاح

شهدت جزيرة جيجو الكورية تنظيم جلسة مشتركة حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط على هامش المنتدى الـ20 للسلام والازدهار.

واستضافت تلك الجلسةَ الجمعيةُ الكورية العربية بالتعاون مع المجلس الدولي للشرق الأوسط للشؤون العالمية في قطر ومركز غرب آسيا التابع لمعهد الدراسات الآسيوية بجامعة سول الوطنية تحت موضوع "إدارة ترامب الثانية والشرق الأوسط ودور كوريا".

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الكورية العربية باعتبارها مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2008، ظلت تنفذ مختلف الأنشطة الكبيرة والفعالة لتعزيز التبادلات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية بين كوريا و22 دولة عربية.

وعقدت الجمعية الجلسة الأخيرة بنجاح كبير، حيث استقطبت أكثر من 50 من الدبلوماسيين، والخبراء، والجمهور العام، والطلاب.

وقال الأمين العام للجمعية "كيم تشانغ مو" في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إن إدارة ترامب الثانية أظهرت نهجا مريحا ومتغيرا إلى حد ما، مثل محاولة إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس، واستعادة الاتفاق النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن حكومة الشرع السورية، على عكس إدارته الأولى، التي اتخذت باستمرار موقفا متشددا مؤيدا لإسرائيل ومعاديا لإيران. وأشار إلى أن الوقت قد حان للنظر في الوضع في الشرق الأوسط ومناقشة دور كوريا في استقرار المنطقة.

وفي كلمته الترحيبية، قال السفير الإماراتي لدى كوريا "عبد الله سيف النعيمي" إن زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط أظهرت الأهمية الجيوسياسية للمنطقة وأهمية استمرار المشاركة الدولية من أجل الاستقرار والحوار على المدى الطويل. كما أوضح النعيمي جهود بلاده لتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي كلمته للتهنئة، قال مدير إدارة الشؤون الأفريقية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية "جونغ كوانغ يونغ" إن الحكومة الكورية شاركت بنشاط في الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والازدهار في الشرق الأوسط كعضو غير دائم في الأمم المتحدة ومن خلال أنشطتها في مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية إلى ما هو أبعد من مجالات التعاون التقليدية لتشمل الثقافة والرعاية الصحية والرياضة والمجالات المتطورة.

وفي الجلسة الرئيسية شارك 4 متحدثين بارزين وهم السفير "ما يونغ سام" الممثل الكوري السابق لدى فلسطين وسفير كوريا لدى إسرائيل، والسفير "أنطوان عزام" سفير لبنان لدى كوريا، والدكتور "عبد الله باعبود" رئيس مركز قطر للدراسات الإسلامية في جامعة واسيدا اليابانية، والدكتورة "كو كي يون" في مركز آسيا بجامعة سيول الوطنية.

وتخطط الجمعية الكورية العربية لعقد برامج متنوعة تشمل مهرجان الفيلم العربي، ومسابقة الشركات الناشئة الكورية العربية، والمهرجان الثقافي العربي، وغير ذلك، خلال هذا العام لتعزيز التفاهم والتعاون بين كوريا والشرق الأوسط في جميع المجالات.