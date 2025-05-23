الجمعة الكورية للدراسات الشرق الأوسطية تنظم ندوة علمية دولية

عقدت الجمعية الكورية للدراسات الشرق الأوسطية برئاسة رئيسة الجمعية "كواك سون ليه" مؤتمرا علميا دوليا بعنوان "الرئاسة الثانية لدونالد ترامب: إعادة تشكيل النظام في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية يوم 31 من شهر مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن هذه الجمعية تعد أكبر جمعية في مجال الدراسات العربية والشرق أوسطية، وقد عقد المؤتمر الدولي بالاشتراك مع معهد الدراسات الشرق أوسطية التابع لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ومركز آسيا التابع لجامعة سيول الوطنية والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي اشتمل على 7 جلسات فرعية: سياسية، واقتصادية، وتاريخية، ودينية، واجتماعية، وثقافية، ولغوية أدبية، ألقى مدير إدارة الشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية "جونغ كوانغ يونغ" كلمة تهنئة أوعقب ذلك كلمة تهنئة أخرى ألقاها رئيس الجمعية اليابانية للدراسات الشرق أوسطية السيد تيرواكي مورياما.

وحضر المؤتمر الذي اكتسب أهمية كبيرة لانعقاده في وقت تتجه فيه كل الأنظار إلى منطقة الشرق الأوسط، حوالي 100 أستاذ وباحث ومتخصّص وطالب في درجتي الماجستير والدكتوراه من 6 دول، وهي كوريا والأردن واليابان والصين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل حيث تم تقديم 19 بحثا.

وفي جلسة المائدة المستديرة، أدار النقاش السفير الكوري السابق في المملكة العربية السعودية بارك جون يونغ، بحضور الرئيس السابق لمركز السياسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور "زيد عيادات"، والمدير الإداري لمركز "بيغن والسادات" للدراسات الاستراتيجية الدكتور "إيتان شامير"، والسفير "ما يونغ سام" الذي كان أول سفير كوري لدى إسرائيل.

وكانت هناك 4 أسئلة مطروحة على كل مناقش، أهمها التغيرات السياسية الرئيسية المتوقعة خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، والتوصيات التي يطرحونها على الحكومة الكورية عند وضعها السياسات ذات الصلة تجاه دول الشرق الأوسط. ويذكر أنه قد أجريت مناقشات بين الجانبين العربي والإسرائيلي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الجمعية.

وقد شكّل هذا المؤتمر العلمي الدولي منصة لتبادل وجهات النظر المختلفة بصراحة حول الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل والتغيرات في الشرق الأوسط بعد تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسته الثانية والآفاق في المنطقة وتقديم اقتراحات وتوصيات سياسية بنّاءة لمواجهة التحديات في المنطقة.

واختتم المؤتمر أعماله بنتائج مثمرة. والجدير بالذكر أن الجمعية الكورية للدراسات الشرق أوسطية تبذل قصارى جهدها لعقد مؤتمرات في المستقبل على أمل أن تشكّل حجر الأساس لتبادل وجهات النظر بين الدوائر الأكاديمية والبحثية والحكومية والمدنية.