مراسيل الماضي

في الماضي، لم يكن هناك طريقة للتواصل بين الأحباب الذين يسكنون بعيدًا سوى إرسال الرسائل والخطابات. وإذا كتب المرء رسالته، كان عليه بعدها أن يجد شخصًا ذاهبًا إلى ذلك المكان البعيد ليحمل رسالته معه. ولم يكن العثور على حامل الرسالة أمرًا سهلًا. وحتى إذا عثر المرء على شخص مناسب، فربما ينشغل هذا الشخص بأعماله وسفره إلى تلك المنطقة البعيدة، فينسى إرسال الرسالة. ولكن، إذا وكلت شخصًا بأن يحمل رسالتك بالفعل، فإن توصيلها إلى الشخص الذي أرسلتها إليه قد يستغرق عدة أشهر. ولأن الرسالة كانت تتطلب كل هذه المشقة، فقد كان لها قيمة كبيرة جدًّا في نفس متلقيها.





فنانون من التراث: الفنانة "لي هوا جون صُن 이화중선"

وكان اسمها الأصلي هو "لي بُنغ-هاك 이봉학"، أما اسم "화중선" فهو اسم شهرتها، وهو اسم يعني: فتاة جميلة وسط الزهور. وقد ولدت قبل أكثر من مائة عام، ولكنها كانت تتمتع بشعبية كبيرة لا تقل عن شعبية نجوم الكيبوب اليوم. ورغم ذلك، فإن تفاصيل حياتها وميلادها ونشأتها وتعلمها لفنها لا تزال مجهولة إلى حد كبير. ويقال إنها وُلدت غالبًا حول عام 1890 في بوسان أو مقاطعة جنوب جولا. وبدأت حياتها بداية عادية ككل بنات عصرها، فتزوجت في سن صغيرة، وعملت في الزراعة ورعاية المنزل، وانتهى بها الأمر وقد فرت من منزلها لتتعلم فن الغناء. ورغم أن وجه "이화중선" كان عاديًّا، ولكن صوتها كان صافيًا جميلًا. وصوتها المسجل على الغرامافون يختلف قليلًا عن أغاني البانسوري التي نسمعها اليوم. فهي تغني بسهولة وسلاسة، ولكن صوتها يأسر قلب السامع تمامًا، ولذلك فهي والفنان "لي بانغ-أول" من أكثر الفنانين الذين سجلوا أسطوانات غرامافون في عصر الاستعمار الياباني. وفي عام 1943، ذهبت إلى اليابان لتؤدي عرضًا فنيًّا هناك، وفي طريق العودة إلى كوريا انقلبت السفينة فتوفيت غرقًا.





طقوس اليوم التاسع والأربعين

عندما يمر 49 يومًا على وفاة شخص ما، يطلق الكوريون اسم "49 جيه 49재"، أي: طقوس احترام الميت في اليوم التاسع والأربعين. وكلمة "يون هوي 윤회" تشير إلى الاعتقاد بأن الروح تولد من جديد بعد موتها. وطبقًا للمعتقدات البوذية، فإن الفترة التي يستغرقها اتخاذ قرارًا بشأن الحياة الجديدة التي ستحياها الروح بعد موتها، وهو ما يُقرر حسب نوع الحياة التي عاشتها قبل موتها الأخير، تبلغ 49 يومًا.





"يونغ سان جيه 영산재"

وهي طقوس بوذية من نوع آخر، تؤدى بصورة جماعية في المعبد. وكان الناس يقيمون تلك المراسم الخاصة لمدة أربعة أيام متواصلة، ولأن الكثير من الناس كانوا يحضرون لأداء المراسم، فكان الرهبان يضعون في لساحة لوحات ضخمة تصور بوذا وأتباعه، ويستقدمون رهبانًا متخصصين في غناء أغاني "بومبيه 범패" البوذية الطقوسية، بمصاحبة رقص "جاك بوب 작법" البوذي. ولأنها مناسبة تضم الكثير من المراسم والطقوس والفنون البوذية، فقد اختارتها اليونسكو ككنز وطني غير ملموس ضمن التراث الإنساني غير الملموس في عام 2009.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "نام ها يو 남하여" بصوت "لي جون-آه 이준아"

- أغنية "سانغسا بيول غوك إي بيول 상사별곡 <이별, 恨>" أو: فراق، أداء "مودرن كاغوك"

- أغنية "يورم سوب 여름의 숲" غابة الصيف، أداء "ميور"

- أغنية "تشو وول مان جونغ 추월만정" بصوت الفنانة "لي هوا جونغ صن 이화중선"

- "كو أوم شيناوي" بصوت "كيم سو-هي"

- "هوا تشونغ 화청" بصوت الراهب "سونغ أم 송암"

- أول فصلين من مقطوعة "رين بو تشيه 린포체"، تلحين "يانغ سنغ-هوان 양승환"، وعزف "لي يونغ-صُب 이영섭" على الديغم، و"لي جي-هييه 이지혜" على الكاياغم