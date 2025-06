ⓒ ODD ATELIER

اختار نقاد الموسيقى في مجلة رولينغ ستون الأمريكية الشهيرة ألبوم "روبي"، وهو أول ألبوم منفرد لجيني من بلاك بينك، ليكون ألبوم الكيبوب الوحيد الذي يُدرج ضمن قائمة "أفضل ألبومات 2025 حتى الآن". وقد جاء هذا الإعلان في الخامس من يونيو بالتوقيت المحلي عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، حيث انضم "روبي" إلى ألبومات لفنانين بارزين مثل"Mayhem" لليدي غاغا و"Music" لبلاي بوي كارتي. وأشادت رولينغ ستون بالألبوم، مشيرة إلى أنه "أعاد تفسير الأفكار التي هيمنت على موسيقى البوب القائمة على الآر آند بي في الألفية الجديدة وعقد 2010 بطرق مثيرة للاهتمام".

ولم تقتصر الإشادة على رولينغ ستون وحدها، فقد صنفت مجلة كومبلكس الأمريكية أيضا "روبي" كواحد من "أفضل ألبومات 2025". وعلّقت كومبلكس بأن "روبي" "فتح فصلا جديدا لجيني، حيث تمكنت فيه من استعراض مجموعة متنوعة من الألوان الصوتية بحرية".

الجدير بالذكر أن ألبوم "روبي" مستوحى من مسرحية شكسبير الكوميدية "As You Like It"، ويتناول موضوعات عميقة مثل الحب والإيمان والذروة. وقد تولت جيني بنفسها مهمة إنتاج الألبوم الذي يضم أغنيات مثل الأغنية الرئيسية "Like JENNIE"، بالإضافة إلى الأغاني التي تم إصدارها مسبقا كأغان منفردة وهي "Mantra" و"Love Hangover" و"ExtraL".