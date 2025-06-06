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كشفت شركة KT Genie Music في 7 يونيو أن أغنية "ديناميت "Dynamite لفرقة BTS كانت الأغنية الأكثر شعبية خلال فترة توقف الفرقة لأداء الخدمة العسكرية. جاء ذلك بعد تحليل بيانات البث المباشر لأغاني الفرقة على مدار عامين وخمسة أشهر، من يناير 2023 وحتى هذا الشهر، وهي الفترة التي قضاها أعضاء الفرقة في الخدمة العسكرية.

تُعد "ديناميت" أغنية ديسكو بوب مبهجة صدرت في أغسطس 2020، خلال ذروة جائحة كورونا، وتتميز بإيقاعها المبهج الجذاب وأدائها المفعم بالحيوية والديناميكية. ومن خلال هذه الأغنية، التي جلبت الأمل للعالم خلال فترة الجائحة، حققت فرقة BTS إنجازا تاريخيا لتصبح أول فرقة كيبوب تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 الفردية الرئيسية في الولايات المتحدة، كما تم ترشيحها لجائزة غرامي، وهي الجائزة الأكثر شهرة في الموسيقى الشعبية الأمريكية.

وجاءت في المرتبة الثانية أغنية "سبرينغ داي "Spring Day التي صدرت عام 2017. هذه الأغنية هي من نوع الهيب هوب البديل الذي يجمع بين إحساس البريت روك والأصوات الإلكترونية، وتحمل رسالة عدم فقدان الأمل في انتظار لقاء صديق بعيد. كلماتها "أشتاق إليك، كلما قلت ذلك، ازداد الشوق، حتى لو نظرت إلى صوركما، أشتاق إليك" تتناسب تماما مع وضعهم الحالي كفنانين بعيدين عن معجبيهم بسبب الخدمة العسكرية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين "آرمي"، نادي المعجبين العالميين، لسنوات عديدة بعد إصدارها، وتلتها أغنيتان أخريان تصدرتا قائمة بيلبورد هوت 100، وهما "باتر"Butter و"بيرميشن تو دانس "Permission to Dance، حيث احتلتا المركزين الثالث والرابع على التوالي، بينما جاءت أغنية "بوي ويذ لاف "Boy With Luv في المركز الخامس.

ومن اللافت للنظر أن أغنية "يت تو كام Yet To Come"، وهي الأغنية الرئيسية لألبوم المختارات الذي صدر في يونيو 2022، احتلت المركز السادس متفوقة على العديد من الأغاني الشهيرة الأخرى. وحللت KT Genie Music أن "يت تو كام" تحمل كلمات ذات معنى "أفضل لحظة لم تأتِ بعد"، ويبدو أن بثها قد زاد مع تطلعات المعجبين لنشاطات فرقة BTS الموسيقية الكاملة بعد انتهاء فترة الخدمة العسكرية.

كما ضمت قائمة "10TOP " للأغاني الأكثر استماعا خلال فترة التوقف العسكري العديد من أغاني الفرقة الشهيرة الأخرى، حيث جاءت "لايف غوز أون" Life Goes On في المركز السابع، و"دي إن إيه" DNA في المركز الثامن، و"آيدول" IDOL في المركز التاسع، و"فيك لاف" FAKE LOVE في المركز العاشر.