ستراي كيدز تتخطى 30 مليون متابع على تيك توك

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حققت فرقة "ستراي كيدز" Stray Kids إنجازا بارزا بوصول عدد متابعيها على قناة تيك توك الرسمية إلى 30 مليون متابع.

ففي يوم 5 يونيو، تجاوز عدد مشتركي القناة الرسمية لفرقة "ستراي كيدز" على منصة الفيديو المحمول القصيرة العالمية "تيك توك" حاجز الـ30 مليونا. ويعد هذا الإنجاز الثالث لفرقة كيبوب والأول لفرقة من الجيل الرابع في الكيبوب، مما يؤكد تأثيرهم الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي وقوتهم الجماهيرية.

وردا على هذا الدعم الكبير من المعجبين، نشرت فرقة "ستراي كيدز" فيديو احتفاليا على قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن لقطات "بي كَت "B-cut من تصويرهم. وقد أسهم هذا المحتوى المميز، الذي يضم مقاطع فيديو قصيرة تعرض حياتهم اليومية خارج المسرح وسحرهم الفريد، بالإضافة إلى تحديات عصرية جذابة، في جذب قلوب المعجبين بشكل كبير. وفي فيديوهات "بي كَت" هذه، شارك الأعضاء أيضا لمحات من كواليس التصوير، مقدمين بذلك متعة خاصة وإطلالة على حياتهم اليومية لمحبيهم.

في الآونة الأخيرة، برزت الفرقة بشكل واضح في العديد من المؤشرات الاجتماعية، مما يكشف عن مكانتها المتنامية كـ"فنان عالمي رائد". على سبيل المثال، تجاوزت القناة الرسمية للفرقة على يوتيوب، التي تزخر بمجموعة متنوعة من المحتوى مثل فيديوهات المدونات اليومية، فلوغ، وكواليس العروض، وحس الفكاهة الترفيهي للأعضاء الثمانية، ومقاطع الفيديو المتنوعة التي تعرض طيفهم الموسيقي الواسع، 20 مليون مشترك في أبريل. وقد وضعهم هذا الإنجاز في المرتبة الثالثة بين قنوات فرق الكيبوب من حيث عدد المشتركين على يوتيوب. وقبل ذلك، في مايو، حققت جميع أغاني الفرقة التي تم إصدارها على منصة البث الموسيقي العالمية سبوتيفاي إجمالي 10 مليارات تدفق تراكمي عالميا. وبهذا، أصبحت "ستراي كيدز" أول فنان من الجيل الرابع في الكيبوب وثالث فنان كيبوب على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز كفنان منفرد، مما يؤكد هيمنتهم العالمية.