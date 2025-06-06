الحلقة الحادية عشر: كوريا ومشروعات الإنشاء والتعمير في الخارج

قيمة المشروعات الإنشائية خارج كوريا تتجاوز 1 تريليون دولار أمريكي

في الثلاثين من ديسمبر عام 2020 أقيم عرض ضوئي للاحتفال بعيد ميلاد "في" من فرقة بي تي إس. رغم أن العروض الضوئية على برج خليفة غالبًا ما تقتصر على الدعاية الحكومية أو الشراكات الدولية. برج خليفة هو أعلى مبنى في العالم، وفخر الإمارات العربية المتحدة، وقد أنشئ بتقنية كورية. وبنهاية عام 2024، تجاوزت قيمة المشروعات الإنشائية خارج كوريا 1 تريليون دولار أمريكي.





مشروع إنشاء الطريق السريع بين باتيني – ناراتيوات في تايلاند (1965)

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بداية مشروعات الإنشاء خارج كوريا: الطريق الكوري هناك طريق سريع في تايلاند يطلق عليه اسم: الطريق الكوري. وهو أول مشاريع كوريا الإنشائية خارج حدودها. وهو طريق سريع أنشأته الشركات الكورية في تايلاند عام 1965. وفي ذلك الوقت، لم يكن لدى كوريا خبرة مسبقة في إنشاء الطرق السريعة، وكانت تفتقر إلى المواد والتقنيات اللازمة، ولكنها استطاعت أن تكمل مشروعها بعزيمة ونشاط لا مثيل لهما. ورغم أن كوريا خرجت من ذلك المشروع بخسائر بالغة، ولكنها تعلمت من خلاله أساس تقنياتها الإنشائية التي مهدت لها طريق التميز في عالم الإنشاء والتعمير الدولي.





(على اليسار) ميناء جبيل الصناعي (1976) - (على اليمين) النهر الصناعي العظيم في ليبيا (1983)

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أزمة النفط، وتحويلها إلى فرصة لبدء المشاريع الإنشائية في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي، عانى الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة النفط، ولكن كوريا وجدت في ذلك فرصة ذهبية لجني أرباح وفيرة من سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط. فبدأت بإنشاء الطرق السريعة في السعودية، ثم نفذت المزيد من المشروعات مثل ميناء جبيل الصناعي والنهر الصناعي العظيم في ليبيا وغيرها من المشروعات التي نجحت في إتمامها بنجاح، فحصلت على شهادة عالمية بقدرتها ومهارتها في ذلك المجال.





(بدءًا من اليسار ثم باتجاه عقارب الساعة) (1) الطريق السريع باتيني – ناراتيوات في ماليزيا (2) برج خليفة بدبي (3) جسر توركي تشاناكالي 1915 المعلق (4) فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة ⓒ KBS

كوريا، تقنيات متطورة تضعها في ريادة سوق الإنشاءات الدولي