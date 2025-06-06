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قالت بلدية بوسان إنها تنظم فعالية "مكتبة بحر بوسان" في حديقة مين راك المائية في منطقة سو يونغ كو هناك في كل نهاية أسبوع من يوم 14 إلى 29 من شهر يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن توفر هذه الفعالية فرصة للاستمتاع بالقراءة بشكل مريح على خلفية جسر كوانغ آن الكبير في البحر إلى جانب مختلف الفعاليات الثقافية.

ومن المقرر أن تشارك فيها 52 جهة بما في ذلك المكتبات العامة ومحلات بيع الكتب ودور النشر والمراكز الثقافية، حيث يتم فيها استعراض حوالي ألفي كتاب.

وإلى جانب تخصيص مساحة عادية للقراءة، سيتم إنشاء مساحة للقراءة في خيام التخييم، ومساحة للقراءة مع الحيوانات الأليفة وغيرها.

وفي "ساحة الكتب" التي تشارك فيها المكتبات ودور النشر، سيتم تنظيم نوادٍ للقراءة، وتقديم منشورات مستقلة، إلى جانب تنظيم برامج للقراءة بمشاركة المواطنين.

كما ستُفتتح مساحات تجريبية مثل سوق الكتب وسوق "نوري ماركت" المخصصة للقراءة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم لقاءات مع مؤلفين مشهورين وإقامة مناطق قراءة إلكترونية وتنظيم برامج قراءة بالـ"خمس حواس" للأطفال وأولياء أمورهم.

وفي المساء، من المتوقع أن يستطيع الزوار الاستمتاع بعروض موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية ورقص البريك دانس.

وقال مسؤول في البلية إن فعالية مكتبة بحر بوسان عبارة عن مهرجان ثقافي للقراءة في الهواء الطلق يظهر سحر بوسان كمدينة بحرية، بحيث يتمكن زوارها من الحصول على مجموعة متنوعة من التجارب التي تتمحور حول القراءة.