ⓒ YONHAP News





أقامت إدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة كيونغ جو حفلا للإعلان عن "كي ميسو سيتي" في قرية "هوا رانغ " بالمدينة يوم أمس الاثنين. الجدير بالذكر أن مصطلح "ميسو سيتي" اختصار للكلمات الإنغليزية " My Innovative Smart Open City" التي تعني "مدينتي الذكية المفتوحة المبتكرة".

ومشروع كي ميسو سيتي عبارة عن حركة مدنية جديدة نظمتها إدارة المقاطعة الكورية لتطوير البلاد إلى دولة متقدمة بمناسبة استضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) لعام 2025.

ويستهدف المشروع إحداث ثورة في النسيج الكلي للمجتمع المحلي، بما في ذلك الوعي المدني، والثقافة الاجتماعية، والبنية التحتية.

وفي هذا الإطار، وضعت إدارة المقاطعة وبلدية كيونغ جو 5 مهام أساسية، هي: مدينة ثقافية جميلة وودودة، ومدينة مدنية آمنة ومريحة، ومدينة سياحية جذابة يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم، ومدينة ذكية مزودة بأحدث التقنيات، ومدينة دولية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم.

وسوف يتم التركيز على تحسين البيئة الحضرية، بما في ذلك الأنهار ومناظر الشوارع، وتعزيز مرافق السلامة المرورية القديمة وكاميرات المراقبة وأنشطة منع الجريمة الجماعية المدنية وإدارة نظافة الأغذية والمشروبات.

كما سيتم تقديم مناظر ليلية رائعة في مدينة كيونغ جو باستخدام فنون الوسائط، وتنظيم فعاليات ثقافية كورية باستخدام الملابس الكورية التقليدية "هان بوك"، والطعام الكوري، ومراكز تجربة هان اوك والورق الكوري التقليدي "هان جي" والحروف الكورية هان غُل، ومهرجانات الثقافة الغذائية الكورية.

علاوة على ذلك، سيتم بناء نظام نقل ذكي ومعلومات الحافلات وتشغيل حافلات ذاتية القيادة إلى جانب توزيع آلات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.