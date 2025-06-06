الأمركانو المشروب الأكثر استهلاكا من قبل البالغين الكوريين

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تبين أن المشروب الأكثر استهلاكا من قبل البالغين الكوريين هو القهوة بدون السكر مثل الأمريكانو.

وقد احتلت الأمريكانو المركز الأول في الاستهلاك بين جميع الفئات العمرية من 20 عاما وأكثر لتصبح المشروب الأكثر شيوعا في البلاد.

جاء ذلك في تقرير "وضع استهلاك المشروبات لدى الكوريين بين عامي 2019 و2023 الذي أعدته وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها مؤخرا، بناء على نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي يُجرى سنويا على حوالي 10 آلاف شخص.

في عام 2023، بلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من المشروبات في كوريا حوالي 275 غراما وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 20% مقارنة بعام 2019.

وكان المشروب الأكثر استهلاكا هو القهوة بدون سكر، مثل الأمريكانو، الذي بلغ 112 غراما، وقد زاد استهلاكها بمقدار 28 غراما خلال السنوات الخمس الماضية. وتلتها المشروبات الغازية التي بلغت 49 غراما.

على وجه الخصوص، زاد استهلاك المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية بمقدار 18 غراما بينما انخفض استهلاك المشروبات الغازية المحتوية على السكر بمقدار 9 غرامات.

كما اختلفت المشروبات المفضلة بين الفئات العمرية، حيث فضل البالغون الذين يتجاوزون عشرين عاما من العمر الأمريكانو بينما فضل المراهقون المشروبات الغازية، وفضل الأطفال مشروبات الفاكهة والخضر.