سياسات حكومة لي جيه ميونغ تجاه كوريا الشمالية

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في يوم 4 يونيو، تم تنصيب حكومة جديدة في كوريا الجنوبية.





فاز "لي جيه ميونغ" في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين في كوريا الجنوبية بعد فترة مضطربة اتسمت بفرض الأحكام العرفية وعزل الرئيس السابق "يون صوك يول". وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية والأمن، يعطي "لي" أولوية لنهج دبلوماسي براغماتي يجعل المصالح الوطنية في المقدمة. وعلى خلفية العلاقات المتوترة بين الكوريتين، واستمرار التطوير النووي لكوريا الشمالية، وتعميق العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، والمشهد المعقد للتحديات الأمنية الدولية، يتم طرح هذا السؤال: ما هي الخطوات الاستراتيجية التي ستتخذها حكومة "لي جيه ميونغ" في المستقبل؟





في الساعة 11 صباحا من يوم 4 يونيو، أدى "لي جيه ميونغ" اليمين الدستورية كرئيس لكوريا الجنوبية، في القاعة المركزية في البرلمان، حيث كشف عن سياسة جديدة تجاه كوريا الشمالية خلال خطاب تنصيبه.





كان التركيز الأساسي على تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين الكوريتين.

"جونغ ديه جين 정대진" الأستاذ بجامعة "هالَّا" في "وان جو" بمقاطعة "كانغ وان":

أكد الرئيس "لي" على التزامه ببناء دولة آمنة وسلمية. وفي أثناء أداء اليمين الدستورية، شدد على أن المهمة الملحة للحكومة الجديدة هي إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطوير إطار عمل مستدام، بالنظر إلى أن العلاقات بين الكوريتين تمر حاليا بأكثر الأوقات توترا، مما يجعل تحسينها أكثر أهمية من التوحيد الفوري. ونظرا لأن بيونغ يانغ قد وصفت بالفعل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بأنهما "دولتان متعاديتان"، فإن تحويل هذه العلاقة إلى علاقة خاصة وفريدة من نوعها هو مهمة صعبة. ومع ذلك، من الضروري إزالة مصطلح "العداء". وسوف يكون من المثالي استبدال مصطلح "متعاديتين" بمصطلح "سلميتين"، بالطبع. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على الفور، فسيكون من الضروري استعادة العلاقة الطبيعية بين الجانبين على الأقل. وإذا حدث ذلك، سيمكن استعادة الطبيعة الفريدة للعلاقات بين الكوريتين، ومن المأمول أن تعود إلى مسارها الصحيح.





خلال حملته الرئاسية، كرر "لي جيه ميونغ" باستمرار أن موقف حكومة "يون صوك يول" المتشدد تجاه كوريا الشمالية كان مسؤولا عن تدهور العلاقات بين الكوريتين وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وخلال خطابه في يوم الشهداء الموافق للـ6 من يونيو، تجنب "لي" عبارات مثل "استفزازات كوريا الشمالية". وبدلا من ذلك، أبدى مواقف تصالحية تجاهها، مع التركيز على السلام. وعلى عكس الإدارة السابقة، يبدو أن الحكومة الجديدة في سيول تعطي أولوية لمسار المصالحة والتعاون، مع مؤشرات على أنها ستعمل على استعادة قنوات الاتصال المقطوعة من أجل استئناف الحوار عبر الحدود.





أُنشئت خطوط الاتصال بين الكوريتين عقب "إعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين" الذي اعتمده قائدا الكوريتين في القمة التاريخية بينهما في عام 2000. بعد ذلك، تعرضت قنوات الاتصال لانقطاعات متكررة واستؤنفت مرارا، لكنها ظلت تعمل باستمرار كقنوات حاسمة للحفاظ على العلاقات. ومع ذلك، منذ آخر اتصال في أبريل 2023، ظلت كوريا الشمالية لا تستجيب لاتصالات الجنوب. وإدراكا لأهمية قنوات الاتصال لأي حوار محتمل، يتوقع الخبراء أن تركز الجهود الأولية على استعادة هذه القنوات. وإذا تمكنت كوريا الجنوبية من التواصل مع كوريا الشمالية مرة أخرى، فمن المرجح أن تركز المناقشات اللاحقة على إحياء اتفاقية 19 سبتمبر العسكرية بين الكوريتين، والتي تم تعليقها من قبل الحكومة الكورية الجنوبية السابقة وألغتها كوريا الشمالية. كما قدم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد هدفا طويل الأمد يتمثل في التحرك نحو شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية.





تهدف حكومة "لي جيه ميونغ" إلى تنفيذ نهج شامل ومتدرج لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية مع تعزيز بيئة سلمية في شبه الجزيرة الكورية. وتتضمن هذه الاستراتيجية تهيئة الظروف التي من شأنها تشجيع كوريا الشمالية على وقف توسيع برنامجها النووي، وتقليل قدراتها النووية، والالتزام في نهاية المطاف بنزع السلاح النووي. وفي هذا السياق، لن تعتمد سيول على الحوار وحده.





أكد الرئيس "لي" أن الأمن الحقيقي يكمن في إحلال السلام الذي يلغي الحاجة إلى الصراع. وفي حين يشدد على الحفاظ على قدرات دفاعية قوية لردع كوريا الشمالية، فقد ظل ملتزما بالانخراط في الحوار. ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت كوريا الشمالية مهتمة بإصلاح العلاقات بين الكوريتين.





"جونغ ديه جين 정대진":

يبدو أنه من الصعب على الحكومة الكورية الجنوبية أن تحل على الفور التوتر الحالي في العلاقات بين الكوريتين من خلال عرضها أحادي الجانب. وفي الوقت الحالي، تفتقر كوريا الشمالية إلى أي دافع لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية. ويبدو أن كوريا الشمالية تتلقى مساعدة عسكرية وتكنولوجية واقتصادية كبيرة من روسيا بناء على علاقاتهما الوثيقة. وفي هذه الحالة، ليس لدى بيونغ يانغ حافز كبير لتحسين علاقاتها مع سيول. علاوة على ذلك، أكدت كوريا الشمالية باستمرار أنها تعتبر كوريا الجنوبية الآن دولة منفصلة، وأن العلاقات بين الدولتين لا تزال عدائية. وفي يوم 5 يونيو، غطت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية بإيجاز. وتضمن تقريرها عبارات مقتضبة فقط، مثل: "بعد شهرين من عزل الرئيس عقب فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يوم 3 ديسمبر، أجريت الانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو. وفي الانتخابات، تم انتخاب المرشح 'لي جيه ميونغ' من الحزب الديمقراطي رئيسا للبلاد". هكذا يبدو أن كوريا الشمالية تتخذ موقف الانتظار والترقب لمراقبة العروض التي ستقدمها كوريا الجنوبية في المستقبل.





خلال الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في ديسمبر 2023، غيرت كوريا الشمالية بشكل جذري موقفها السياسي تجاه كوريا الجنوبية، وكشفت عن تحول كبير في نهجها.





تكثف كوريا الشمالية جهودها للتخلي عن فكرة الدولة الموحدة، مؤكدة أن الكوريتين هما الآن دولتان متعاديتان في حالة حرب. وفي الواقع، قطعت كوريا الشمالية تماما خطوط السكك الحديدية والطرق العابرة للحدود. ومن خلال تقريرها المقتضب عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، أشارت كوريا الشمالية بوضوح إلى انفصالها التام عن العلاقات بين الكوريتين. وبالنظر إلى علاقاتها الوثيقة مع روسيا، تبدو آفاق استئناف الحوار بين الكوريتين قاتمة. وعلاوة على ذلك، تطورت الظروف الأمنية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية إلى لغز جيوسياسي معقد وصعب، يبدو حلُه عسيرا للغاية.





لطالما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن نفقات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه. وبعد أن وصف كوريا الجنوبية بأنها "تستفيد مجانا" من شبكة التحالف الأمني الأمريكي، فقد يطالب كوريا الجنوبية بتحمل جزء أكبر بكثير من تكاليف الدفاع والأمن. ونظرا لأن إدارة ترامب تركز استراتيجيتها الأمنية العالمية على ردع الصين، فمن الوارد أن يشهد حجم وموقع القوات الأمريكية في كوريا بعض التعديلات. وفي مواجهة التحدي الوشيك المتمثل في فاتورة ضخمة محتملة من الولايات المتحدة، كيف ستعالج حكومة "لي جيه ميونغ" هذه المشاكل المعقدة؟





"جونغ ديه جين 정대진":

بشكل أساسي، تنظر الولايات المتحدة إلى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أنه مشاركة استراتيجية قوية للغاية ويمكن الاعتماد عليها. ويرى كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين وخبراء الأمن أن الولايات المتحدة، مع كوريا الجنوبية، وهي إحدى القوى العشر الكبرى في العالم والحليف الموثوق به، يمكنها مواجهة الصين بفعالية، والاستعداد لأي طوارئ محتملة تتعلق بتايوان، والحفاظ على دورها المحوري في منطقتي آسيا والمحيطين الهندي والهادئ. ولذا يجب أن تشعر كوريا الجنوبية بالثقة في هذه العلاقة. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها فجأة من كوريا الجنوبية أو ستصر على زيادة مفرطة في تكاليف الدفاع. فهذه في الغالب مجرد تكتيكات تفاوضية. وفي إطار التحالف الثنائي، حتى في أوقات التوتر أو الخلاف، تظل العلاقة مستقرة طالما بقيت قنوات الاتصال مفتوحة. والأهم من ذلك، أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى الحفاظ على تحالفها مع الولايات المتحدة وتعزيزه. ويمكنها الموافقة على زيادة حصتها من تكاليف الدفاع، إذا لزم الأمر، لحماية مصالحها.





في خطاب تنصيبه، سلط الرئيس الكوري الجديد الضوء على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وخلال أول محادثة هاتفية له مع "ترامب" في اليوم الثالث من رئاسته يوم 6 يونيو، أشار إلى أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وما يلفت الانتباه هنا هو نهجه العملي البراغماتي في الدبلوماسية.





تتمثل الاستراتيجية الدبلوماسية الأساسية للرئيس الجديد في الاستجابة بمرونة للتحولات السياسية المحتملة في ظل إدارة "ترامب"، استنادا إلى التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ومع اتباع حكومة "لي جيه ميونغ" لهذا النهج الدبلوماسي العملي، من المرجح أن تتغير علاقات كوريا الجنوبية مع الصين وروسيا أيضا.





"جونغ ديه جين 정대진":

المبدأ الأساسي للحكومة الجديدة هو إدارة العلاقات مع الصين وروسيا بطريقة مستقرة. ويبدو أن الموقف البراغماتي للإدارة الحالية هو تجنب الاستبعاد المتعمد لقيم أو مبادئ معينة. وفي هذا الصدد، أتصور أن كوريا الجنوبية ستستعيد قنوات الحوار مع الصين. وبالنسبة لروسيا، فسوف يكون التعاون مع كوريا الجنوبية أكثر فائدة، اقتصاديا ودبلوماسيا، مقارنة بالحفاظ على العلاقات مع كوريا الشمالية من منظور أطول أمدا. إذا توفرت مثل هذه الظروف، فقد نتوقع مرحلة من التقدم السريع، بحيث تبدأ العلاقات بين الكوريتين في التحسن أيضا.





يهدف الرئيس الكوري الجديد إلى الحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقرة مع الصين وروسيا، مع التركيز على "المصالح الوطنية". وتحظى قمة مجموعة السبع القادمة، التي ستبدأ يوم 15 يونيو، باهتمام كبير باعتبارها أول مشاركة دبلوماسية متعددة الأطراف للرئيس الكوري الجنوبي الجديد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات ومخاوف.





في خضم التصعيد الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، يبرز تحديد موقف مناسب بين هاتين القوتين العالميتين كمهمة حاسمة للحكومة الكورية الجنوبية الجديدة. وإلى جانب هذا التوازن الجيوسياسي، تواجه إدارة "لي جيه ميونغ" أيضا قضايا دولية معقدة، بما في ذلك الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والتوتر التاريخي المستمر مع اليابان.





يولي المجتمع الدولي اهتماما بالقيادة الجديدة في كوريا الجنوبية، ويترقب كيفية تعاملها مع المشهد الجيوسياسي المعقد وسريع التطور في شبه الجزيرة الكورية، وعلى المستوى العالمي أيضا.