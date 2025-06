ترسيم فرقة HYBE اليابانية الجديدة aoen بأغنية The Blue Sun

ترسمت فرقة الفتيان اليابانية الجديدةaoen ، التابعة لشركةHYBE ، رسميا في 11 يونيو، وذلك بإصدارها أغنيتها المنفردة الأولى بعنوانThe Blue Sun" ".

تتألف فرقة aoen من سبعة أعضاء وقد تشكلت عبر برنامج مسابقة أداء عُرض على قناة NTV اليابانية بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، وفقا لوكالتهم YX Labels . يحمل اسم الفرقة معنى طموحا يتمثل في دعم الجميع بطاقة مشرقة كالشمس.

يتضمن الألبوم المنفرد "The Blue Sun" أربع أغنيات تعكس العزيمة القوية للأعضاء لكسر القوالب التقليدية والمضي قدما بطريقتهم الخاصة. يبرز الألبوم بأغنيته الرئيسية التي تحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى مسارات أخرى مثل "Blue Flame"، "Circle Ring"، و"FINISH LINE ~Last Race, New Start~".

الأغنية الرئيسية هي أغنية رقص ديناميكية تعتمد على نمط الFunk Pop، وتتميز بتناغم فريد بين إيقاعات البيس المثيرة، وريفهات الغيتار النشيطة، وأصوات السينث المنعشة، مما يخلق أجواء نابضة بالحياة.

احتفالا بترسيمهم، أقامت فرقة aoen عرضها الأول في طوكيو باليابان، في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم 11 يونيو.