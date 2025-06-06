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فرقة توايس تستعد لصيف حافل

#أخبار الساحة الفنية l 2025-06-12

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment
أعلنت شركة JYP للترفيه، يوم 11 يونيو، أن فرقة الفتيات توايس TWICE ستصدر ألبومها الياباني السادس الكامل بعنوان "ENEMY" في 27 أغسطس القادم.
وقد كشفت توايس عن خبر إصدار الألبوم الجديد وفيديو تشويقي له عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية في منتصف ليلة اليوم نفسه.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت الفرقة عن خططها لإصدار ألبومها الكوري الرابع الكامل بعنوان "THIS IS FOR" في 11 يوليو القادم. وستبدأ توايس جولتها العالمية التي تحمل نفس الاسم في 19 و20 يوليو في قاعة إنسباير أرينا بمدينة إنتشون.
وتخطط الفرقة لفتح جميع مقاعد قاعات الحفل بزاوية 360 درجة في هذه الجولة، لتمكين الجمهور من الاستمتاع بالمسرح بشكل أكثر حيوية.
بالإضافة إلى ذلك، ستظهر توايس كفرقة رئيسية في مهرجان الموسيقى الضخم "Lollapalooza Chicago" الذي سيقام في غرانت بارك في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وذلك في 2 أغسطس بالتوقيت المحلي.
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