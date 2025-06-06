انتهاء الخدمة العسكرية لعضويْ BTS جيمين وجونغ كوك

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أنهى عضوا فرقة BTS ، جيمين وجونغ كوك، خدمتهما العسكرية الإلزامية التي استمرت ثمانية عشر شهرا، وذلك يوم 11 يونيو. وكان الاثنان قد التحقا بالجيش معا في ديسمبر 2023 كجنديين عاملين، وقد خدما في لواء المدفعية التابع للفرقة الخامسة بالجيش.

وقد أثار جونغ كوك اهتماما كبيرا خلال فترة خدمته، حيث كُشف عن عمله كطباخ في وحدته، وهو الأمر الذي تناسب مع مواهبه المعروفة في الطهي والتي كان يستعرضها غالبا في بثه المباشر مع المعجبين.

يُذكر أن باقي أعضاء الفرقة قد أتموا أو على وشك إتمام خدمتهم العسكرية. فقد أنهى جين، أكبر الأعضاء، خدمته في يونيو من العام الماضي، وتلاه جي-هوب في أكتوبر من العام الماضي. أما آر إم وڤي فقد أنهيا خدمتيهما قبل يوم واحد، في 10 يونيو. ومن المقرر أن ينهي شوغا خدمته في 21 يونيو الجاري.

على الصعيد الفني، برع جيمين وجونغ كوك، وهما المغنيان الرئيسيان في الفرقة، كفنانين منفردين أيضا. فقد حققت أغنيتهما المنفردة "Like Crazy" لجيمين و "Seven" لجونغ كوك صدارة قائمة "Hot 100" الرئيسية للأغاني الفردية في بيلبورد بالولايات المتحدة، مما يؤكد مكانتهما الفنية حتى خلال فترة ابتعادهما.

وفي يناير من هذا العام، شارك جيمين المعجبين عبر منصة ويفرس مشاعرهم حيال اقتراب موعد عودتهم. وكتب يقول: "نظرا لأن الأيام التي سنلتقي فيها بمعجبينا 'الآرمي' تقترب أكثر فأكثر، فإننا نتحدث كثيرا عن الأشياء التي يجب أن نجهزها قبل أن نلتقي، أو الشكل الذي سنظهره في المستقبل، أو كيف ستكون حياتنا في المستقبل، وما إلى ذلك"، معربا عن حماسه الشديد للعودة إلى المسرح ولقاء جماهيرهم مجددا.