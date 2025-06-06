ثقافة التشجيع

يقضي الطفل الرضيع شهوره الأولى في الزحف، وعندما يتمكن أخيرًا من الوقوف ومشي خطواته الأولى، يجلس الكبار حوله ليراقبوه ويصفقون له مع كل خطوة وهو يهتفون بكلمات المدح والتشجيع. ولا شك أن النظرة الموضوعية ترينا أن خطوات الطفل ليست إنجازًا عظيمًا يستحق كل هذا، ولكنها كلمات تعبر عن تشجيعهم له لأنه استطاع الوصول إلى تلك المرحلة، وتشجيعهم له كي يتقدم لمراحل أفضل وأبعد وأعلى. ومن كلمات المديح هذه اشتقت كلمة "تشو إيم سيه 추임새"، وهو المديح الذي كان يطلقه الجمهور ويصيح به لتشجيع المطرب الذي يغني على المسرح في تناغم كامل مع الإيقاع. وهذا النوع من المديح له عدة أنواع، فهناك صيحات التشجيع التي يطلقها الجمهور طربًا لأداء المطرب، وأخرى يطلقها لتشجيعه عندما يظهر عليه التعب والإرهاق، فيبدأ في تفويت الإيقاع الذي يجب أن يغني متناغمًا معه.





فنانون من التراث: "يو وو-تشوُن"

كان من كبار عازفي الهيغم في أواخر عصر جوسون. وكان والده من طبقة النبلاء، أما والدته فكانت أمة، ولذلك نشأ كعبد يخدم في بيت أحد العسكريين. ولكن أخاه غير الشقيق اشتراه وأعتقه، فأصبح حرًّا. تعلم "يو وو-تشون 유우춘" العزف على الهيغم، وأصبح من عازفي الفرقة العسكرية المصاحبة للملك. وقرر أن يكون أفضل عازف هيغم، فألزم نفسه بعزف الهيغم بلا راحة ليل نهار. وقد تحقق له مبتغاه، فكان إذا ذُكر "هيغم يو وو-تشون" في سيول، علم الجميع ماذا يعني هذا بالضبط. ولو كان شخصٌ آخر في مكانه لرضي بتلك المكانة والشهرة، ولكنه أراد المزيد. وكانت آلة الهيغم صغيرة الحجم يسهل حملها والتنقل بها، كما كان من الممكن عزف طيف واسع من الألحان بالوترين المثبتين عليها. ولذلك كان المتسولون يحملونها في الشوارع ويعزفون بها طلبًا للمال. وكانوا إذا عزفوا أصواتًا تحاكي طنين البعوض أو نقيق الضفادع التف الناس حولهم ليستمتعوا بالعرض. أما "يو" فكان يعزف موسيقى راقية يصعب فهمها على العامة، ولذلك كان بعضهم ينعس وهو يستمع إلى موسيقاه. وقال هو عن هذا: "ما الفارق بين الهيغم التي أعزفها أنا والتي يعزفها المتسول؟ عندما تعلمت الهيغم في البداية، استغرق الأمر ثلاث سنوات حتى أستطيع أن أقدم عرضًا. ولكن حتى مع زيادة العروض لا يزيد الأجر، ولا يفهم الناس فني. وإذا لعب المتسول بأوتار الهيغم التي يحملها التف حواله الناس في صفوف، أما عزفي أنا فيقولون إن كل الناس في البلاد تعرفه جيدًا، ولكنهم لا يعرفون منه إلا الاسم فقط، فلم يسمع ألحاني أو يفهمها إلا القليل".





"شيم تشونغ"، الابنة البارة والقربان البشري

) مقطع "بومبي جونغ ريو 범피중류" هو أحد مقاطع أغنية البانسوري "شيم تشونغا" الذي يصف رحلتها لتضحي بنفسها كقربان بشري. وعنوان المقطع مكون بالرموز الصينية، ومعناه "رحيل السفينة وسط الماء". وفي القصة، تغادر "شيم تشونغ" قريتها التي نشأت فيها ووالدها الذي تحبه لتركب السفينة التي ستقلها إلى وسط البحر حيث ستضحي بنفسها كقربان بشري. ولا بد أنها وهي على ظهر السفينة تشاهد اليابسة تبتعد وتبعتد شيئًا فشيئًا كانت ترى جمال الأشياء حادًّا جميلًا. وبعد الإبحار لعدة أيامٍ وليالٍ وصلت إلى وجهتها أخيرًا. وهو المكان الذي يلقي فيه البحارة بالقرابين البشرية، وكان مكانًا صعبًا، ثقيل الغيوم والرياح والأمواج، فألقوها وعادوا أدراجهم.





"مو كيونغ غييه"... بلا حدود

وآلة اليانغم يعني اسمها: الآلة الوترية التي استُقدمت من خارج البلاد. وقد نشأت أولًا في العصور القديمة في أواسط آسيا، ثم انتقلت إلى الغرب. ثم دخلت كوريا في أواخر عصر جوسون. ومقطوعة "مو كيونغ غييه 무경계" تضم عناصر من الشرق والغرب، ومن التراث والحداثة، محطمة كل القيود بين هذه العناصر، ولذلك اكتسبت اسمها "무경계" الذي يعني= بلا حدود.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

-"شين يون ماجي 신연맞이" بصوت "تشوي سنغ-هي 최승희" وعزف "كيم ميونغ-هوان 김명환" على طبل البوك

-"شين يون ماجي 신연맞이"، بأداء "مان وول بروجكت 만월프로젝트"

-أغنية "بوك ديه غام 복대감" بأداء "أكدان كوانغ تشيل"

-مقطوعة "هانوبيك 한오백년" بعزف "كيم يونغ-جيه" على الهيغم

-مقطوعة "سيسانغي صو أرمداون غوتدل 세상에서 아름다운 것들" أو: الأشياء الجميلة في العالم، بعزف "جونغ سُو-نيون 정수년" على الهيغم

-معزوفة "صم آريرانغ – نابال بيون 섬 아리랑 – 나발도 편" أداء "نو أول-ليانغ 노올량"

-"بومبو جونغنيو 범피중류"، إعداد "كيم هي-جو 김희조" وغناء "أن سُوك-صُن" بمصاحبة أوركسترا كي بي إس الموسيقية

-"مو كيونغ غييه 무경계" بعزف "يون أون-هوا" على اليانغم