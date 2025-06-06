سون هونغ مين يقترب من الدوري السعودي

اقترب لاعب كرة القدم الكوري "سون هونغ مين" نجم نادي توتنهام الإنغليزي من الرحيل عن صفوف ناديه صوب الدوري السعودي.

وأكدت مصادر لصحيفة تليغراف البريطانية أن اللاعب "سون" يتصدر أهداف عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث تجري مراقبة وضعه منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من أن إدارة نادي توتنهام قد جددت عقد "سون" حتى صيف 2026 بعد تفعيل بند التمديد التلقائي في عام 2025، إلا أنها ترى أن الصيف الحالي هو الفرصة الأخيرة من تحقيق مقابل مادي من بيع "سون".

وقد أنهى توتنهام الدوري الإنغليزي في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.

ولا تزال شائعات انتقال اللاعب "سون" إلى أحد الأندية السعودية في مرحلتها الأولية، ومن السابق لأوانه الحديث عن انتقاله، لأن هناك عدة عوامل غير محسومة، منها تعيين المدير الفني لنادي توتنهام.