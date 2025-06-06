تعيين مسار غابة ساريوني في جزيرة جيجو الكورية كمسار للانسجام العربي الكوري

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تم إطلاق اسم "مسار الانسجام العربي الكوري" على مسار غابة "ساريوني"، أحد أبرز وجهات الاستجمام والشفاء في جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون بين كوريا والدول العربية.

وأقيمت مراسم التعيين يوم الثلاثين من شهر مايو الماضي كفعالية دبلوماسية وثقافية بالتزامن مع منتدى جيجو الدولي لعام 2025.

وشهدت المراسم حضور 10 سفراء عرب وقائمين بالأعمال لدى كوريا الجنوبية، وعدد من المسؤولين الكوريين البارزين، بمن فيهم نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون السياسية "تشونغ بيونغ وون"، ورئيس الجمعية الكورية العربية "كيم تشانغ مو"، إلى جانب القنصل العام الياباني لدى جيجو "يوييتشي إيكيدا".

ويعد مسار غابة "ساريوني"، الذي يجذب حوالي 800 ألف زائر سنويا، الجزء السابع من مسار "هالا سان دولي غيل"، وهو المسار المحيط بجبل "هالا".

وقد حاز المسار على جوائز مختلفة منذ اختياره ضمن أجمل المسارات الحَرْجية في كوريا في عام 2017، ليصبح وجهة رئيسية للسياحة البيئية في جزيرة جيجو.

ومن خلال هذا التعيين، تسعى حكومة مقاطعة جيجو الإقليمية، بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية، لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي والبيئي بين جزيرة جيجو والدول العربية خلال السنوات القادمة.

وقد شارك الضيوف الذين حضروا المراسم في المشي على طول مسار الانسجام العربي الكوري وسط الطبيعة الساحرة، حيث اختبروا القوة العلاجية للطبيعة في جزيرة جيجو، وتبادلوا مشاعر الصداقة والتقارب بين كوريا والدول العربية.

ومن جانبه، التقى حاكم مقاطعة جيجو "أوه يونغ هون" يوم التاسع والعشرين من مايو الماضي بالسفراء العرب الذي شاركوا في منتدى جيجو الدولي، حيث تبادل معهم الآراء حول سبل توسيع التعاون والتبادلات بين جزيرة جيجو والدول العربية.