السفارة المصرية في كوريا تنظم معرضا للفنانة دينا فهمي بعنوان من النيل إلى الهان

نظمت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية معرضا خاصا بعنوان "من النيل إلى الهان" اليوم الجمعة من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء في مقر السفارة في سيول، احتفالا بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين من خلال عرض أعمال فنية تمزج بين حضارتي نهر النيل المصري ونهر الهان الكوري. وشهد الحدث حضورا من المسؤولين والشخصيات الثقافية البارزة من البلدين، إلى جانب الدبلوماسيين العرب المعتمدين لدى كوريا الجنوبية.

وتم في المعرض عرض مجموعة من أعمال الفنانة التشكيلية "دينا فهمي الروبي"، التي تعد إحدى أبرز الفنانات المعاصرات في مصر، والتي تتميز بمزج فني فريد بين الرموز الثقافية المصرية التقليدية والحس الجمالي الكوري.

وقدمت أعمال الفنانة "الروبي" رؤية إبداعية تعكس التقاء الحضارتين الكورية والمصرية العريقتين في قالب فني معاصر.

وتستوحي أعمال الفنانة "الروبي" عناصرها من الألوان الدافئة لمنطقة النوبة في مصر، ومن الرموز المأخوذة من الكتابة الهيروغليفية المصرية، حيث تنسجها بتناغم مع الخطوط الأنيقة والملمس الهادئ للجماليات الكورية التقليدية.

وبهذا الأسلوب، تقدم الفنانة "دينا فهمي الروبي" رؤية حسية للتقاطع الروحي بين الحضارتين الكورية والمصرية، مما يجعل من فنها تعبيرا معاصرا عن التفاهم الثقافي العميق بين البلدين.

وقالت "الروبي" إن الفن هو حوار أعمق من اللغة، وأن معرضها في سيول يُظهر كيف تلتقي حضارتان مختلفتان بشكل طبيعي، تماما كما يلتقي نهرا النيل المصري والهان الكوري.

ومن جانبه، أعرب السفير المصري لدى كوريا الجنوبية "خالد عبد الرحمن" عن أمله في أن يكون المعرض فرصة لعرض اتجاه جديد للدبلوماسية تقوده الفنون، متجاوزا مجرد التعريف الثقافي للجمهور الكوري.

وقام السفير المصري "عبد الرحمن" بتقديم رعاية لتنظيم المعرض للفنانة "الروبي" برفقة زوجته السيدة "داليا الجوهري"، حيث وجها دعوات للمسؤولين والأكاديميين والفنانين وأعضاء السلك الدبلوماسي من البلدين، لجعل المعرض مساحة للتبادل الثقافي بينهما.

وفي هذه الليلة الاستثنائية الخاصة، حيث التقى نهرا الهان والنيل عبر الفن متجاوزين حدود الزمان والمكان، تحول مقر السفارة المصرية في سيول إلى همزة وصل جديد للتبادل الثقافي والفني بين كوريا الجنوبية ومصر.