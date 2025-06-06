لقاء بين السفير الكوري الجديد لدى لبنان ورئيس الاتحاد اللبناني للتيكوندو

استقبل السفيرُ الكوري الجديد في لبنان "جون كيو سوك" يوم الخامس من يونيو الجاري رئيسَ الاتحاد اللبناني للتيكوندو الدكتور "حبيب ظريفة"، والأمين العام للاتحاد الدكتور "ريشار ابي زيد"، في مقر السفارة.

وحضر اللقاء عددٌ من مسؤولي السفارة، وموفد المنظمة العالمية "كوكي وان" إلى لبنان "بارك سو أو".

وقدم الدكتور "حبيب ظريفة" التهنئة إلى السفير الكوري "جون" متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، وعرض خطة عمل الاتحاد اللبناني للتيكوندو والنتائج المحققة في المحافل الخارجية.

كما قدم الشكر للسفارة الكورية لمنحها مساعدات عينية بشكل دوري إلى الاتحاد.

ومن جانبه، أشار السفير الكوري "جون" إلى أنه يتابع عن كثب نشاطات الاتحاد اللبناني للتيكوندو النشيط والفاعل، مشددا على العلاقة التاريخية الوطيدة بين السفارة الكورية في لبنان والاتحاد اللبناني للتيكوندو وعلى دوام العلاقة الممتازة مع الاتحاد اللبناني.

وخلال اللقاء، قام السفير "جون" بتسليم أدوات خاصة بالتيكوندو تبرعت بها مؤسسة "كوكي وان" العالمية للتيكوندو، إلى الاتحاد اللبناني.