وفد إماراتي يزور كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مجال تقنيات النقل الذكية

نظمت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية وجمعية أنظمة النقل الذكية الكورية يوم الثلاثاء الماضي في سيول، ندوة كورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال تقنيات النقل الذكية والمتقدمة، وذلك بمناسبة زيارة وفد من مركز النقل المتكامل التابع لوزارة النقل في إمارة أبوظبي إلى كوريا الجنوبية.

وجاءت زيارة الوفد الإماراتي إلى كوريا ضمن إجراءات المتابعة للتعاون الذي انطلق بعد أن أبدى الجانب الإماراتي اهتماما كبيرا بالحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، التي كان قد قدمها الوفد الكوري في المؤتمر العالمي الثلاثين لأنظمة النقل الذكية في دبي، العام الماضي.

وشهدت الندوة حضور 48 مسؤولا من الهيئات الحكومية ذات الصلة من البلدين، و18 شركة رائدة في مجال أنظمة النقل الذكية، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بتوسيع التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في مجال تقنيات النقل المستقبلية.

وكان من بين الحاضرين عن الجانب الكوري، مدير إدارة الطرق الرقمية في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ورئيس الجمعية الكورية لأنظمة النقل الذكية "هوه تشونغ هوي"، حيث قدموا شرحا للجانب الإماراتي حول سياسات كوريا ورؤيتها المتعلقة بأنظمة النقل الذكية.

أما الجانب الإماراتي فمثله 7 مسؤولين من مركز النقل المتكامل التابع لوزارة النقل في أبوظبي، حيث استعرضوا استراتيجية تنفيذ أنظمة النقل الذكية، مؤكدين على فرص التعاون المحتملة مع كوريا الجنوبية في تنفيذ الاستراتيجية.

وقامت الشركات الكورية المشاركة في الندوة بعرض مجموعة من التقنيات المبتكرة، منها أنظمة إدارة المرور القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات القيادة الذاتية، وتوأمة المدن الرقمية، والنقل العام الذكي.

وناقشت الشركات الكورية مع الوفد الإماراتي سبل التعاون العملي والملموس لدخولها إلى أسواق الشرق الأوسط وتعزيز وجودها هناك.

وقال أحد أعضاء الوفد الإماراتي إن كوريا الجنوبية تعد شركا موثوقا للغاية في مجالات تقنيات النقل الذكي المتقدمة، بما في ذلك النقل الذكي والقيادة الذاتية، معربا عن أمله في أن تؤدي زيارة الوفد الإماراتي إلى إطلاق مشروعات تعاون ملموسة، وأن يكون البلدان رائدين عالميين في مجال التنقل المستقبلي.