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توافد أكثر من 60 ألف معجب من جميع أنحاء العالم إلى مدينة غويانغ للاحتفال بالذكرى السنوية لترسيم فرقةBTS ، حيث استضافت الفرقة فعاليات "2025 BTS FESTA" يومي 13 و14 يونيو. وأقيم الحدث في القاعتين 9 و10 بمركز كينتكس للمعارض 2 في حي إلسان الغربي، في مدينة غويانغ بمقاطعة كيونغ كي.

يعد "BTS FESTA" حدثا سنويا يُنظم احتفالا بيوم ترسيم الفرقة في 13 يونيو، ويستمر لمدة أسبوعين تقريبا عبر منصات الإنترنت والفعاليات المباشرة. وشهدت فعاليات هذا العام توسعا ملحوظا، حيث تضمنت أكثر من 20 معرضا وبرنامجا تفاعليا، متجاوزة بذلك حجم العام الماضي.

وقد تجمعت أعداد غفيرة من المعجبين في منطقة الفعاليات منذ 12 يونيو، أي قبل يوم واحد من بدء المهرجان. وخلال فترة الحدث، استمتع الآرمي، اسم المعجبين، ببرامج متنوعة، حاملين الإكسسوارات الأرجوانية وقنابل الآرمي، عصي التشجيع، التي ترمز إلى BTS.

وقدمت "منطقة الصوت "VOICE ZONE ، التي أتاحت للمعجبين الاستماع إلى أصوات الأعضاء، لحظات مؤثرة للغاية. كما تضمنت هذه المنطقة رسائل مؤثرة من الأعضاء تعبر عن شوقهم وامتنانهم للمعجبين، وقد زاد من قيمتها مشاركة الأعضاء المباشرة في كتابة النصوص.

وامتلأ "جدار التلوين "COLORING WALL، حيث ترك المعجبون رسائلهم لـBTS بكتابات بلغات مختلفة تعكس تنوع قاعدة المعجبين العالمية.

أما "BTS LOCKER"، فقد عرضت بوضوح شخصيات الأعضاء السبعة وأذواقهم الفريدة. وتضمنت المعروضات أشياء مثل الأطعمة المفضلة والهوايات، بالإضافة إلى المقتنيات الشخصية كالميكروفونات وأقراص LP والصور.

وفي "منطقة الجوائز" التي زُينت بالجوائز التي حصدتها BTS على مر السنين، عُرضت جوائز مرموقة مثل جائزة الفنان الجديد من Melon Music Awards لعام 2013 وأول جائزة دولية من Billboard Music Awards في عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، امتلأت منطقة غويانغ بأكملها بلمسات BTS، حيث تم تركيب جدار صور احتفالي بهذه المناسبة في حديقة بحيرة إلسان، وعُلقت لافتات ذات صلة في مكتب حي إلسان الغربي ومركز معلومات السياحة في غويانغ، مما أضفى طابعا خاصا على المدينة بأكملها.