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بدأت تتضح ملامح عضوات فرقة Baby DONT Cry ، وهي أول فرقة فتيات تابعة لشركة P NATION التي يقودها المغني سايPSY. وقد كشفت الفرقة تدريجيا عن محتوى ترويجي خاص بكل عضوة، يتعلق بترسيمهن المرتقب، وذلك عبر قنواتهن الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 10 إلى 13 يونيو.

وفي الفيديوهات التي تم إصدارها، أظهرت عضوات Baby DONT Cry أجواء متنوعة باستخدام رمز الفرقة، وهو كرز متعدد الألوان. هذا بالإضافة إلى الكشف عن أسماء العضوات الأربعة وهن: لي هيون، وكومي، وميا، وبيني. وتعد Baby DONT Cry أول فرقة فتيات رباعية تُطلقها شركة P NATION، وتهدف العضوات إلى إشعاع طاقة جريئة لا يمكن كراهيتها، متخذات من "أيقونة القوة الداخلية مع المظهر الناعم" شعارا لهن. ومن الجدير بالذكر أن جون سو يون عضوة فرقة (G)I DLE قد شاركت في إنتاج الفرقة، مما يضيف بعدا فنيا مميزا لترسيمهن.

وتستعد فرقة Baby DONT Cry لترسيمها في عالم الموسيقى يوم 23 يونيو.