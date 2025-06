ⓒ CGV

ستعرضCGV، سلسلة دور السينما المتعددة، محتوى فنانين من HYBE Music Group، بما في ذلك BTS وSEVENTEEN. وأعلنت CGV يوم 12 يونيو أنها ستستضيف مهرجان الكيبوب "HYBE CINE FEST IN ASIA" بالتعاون مع فنانين من HYBE Music Group، وذلك لمدة أربعة أيام من 10 إلى 13 الشهر القادم في 53 صالة عرض سينمائية على مستوى البلاد.

وسوف يقدم "HYBE CINE FEST IN ASIA" خمسة برامج خاصة، بما في ذلك أربعة أفلام لحفلات حية لفرق BTS وSEVENTEEN وTOMORROW X TOGETHER وENHYPEN، بالإضافة إلى فيديوهات كاريوكي مُعاد تصميمها خصيصا لدور السينما وتعتمد على مقاطع الفيديو الموسيقية للفنانين. وسوف تُقدم جميع العروض بنظام "Sing Along" أي الغناء الجماعي، مما سيتيح للمعجبين أداء أغاني فنانيهم المفضلين بحرية داخل قاعات السينما.

وصرح كيم جين هو، مدير فريق أعمال ICECON في CJ CGV، قائلا: "يسعدنا أن نقدم مهرجان كيبوب في السينما حيث يمكن للمعجبين المحبين لفناني الكيبوب التجمع والغناء والرقص معا ومشاركة شغفهم". وأضاف: "لقد أعددنا العروض بنظام Sing Along حتى يتمكن الجمهور من الغناء والاستمتاع بأغاني فنانيهم المفضلين بحرية في قاعات العرض، لذا نرجو منكم إظهار الكثير من الاهتمام".

وفي سياق متصل، شارك أكثر من 260 ألف معجب في "HYBE CINE FEST IN LATAM" الذي أقيم العام الماضي في حوالي 500 دار سينما في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. وسيُقام "HYBE CINE FEST IN ASIA" هذا العام في أكثر من 350 دار سينما في 10 دول، بما في ذلك CGV.