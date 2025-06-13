الحلقة الثانية عشر: طريق كيونغ-بو السريع

افتتاح طريق "كيونغ بو" السريع، الشريان المروري الأساسي في الأراضي الكورية

في السابع من يوليو عام 1970، افتتح طريق "كيونغ بو" السريع الذي يصل بين سيول وبوسان. وقد استثمرت فيه كوريا جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لإنشاء ذلك الطريق الذي كان المشروع الوطني الكبير آنذاك. ودارت كثير من المناظرات حول أولوية الإنفاق من ميزانية البلاد، وما إذا كان إنشاء الطريق السريع يستحق الأولوية أم إصلاح الطرق والمرافق أولًا، ولكن الفعالية المتوقعة من ذلك الطريق جعلته في مقدمة المشاريع ذات الأولوية.





منشأ تذكاري لإنشاء طريق كيونغ بو السريع

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موقع العمل في إنشاء طريق كيونغ بو السريع

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بدء عصر تنقلات اليوم الواحد بين المدن الكورية كان الانتقال بين سيول وبوسان في ذلك الوقت يستغرق 12 ساعة بالقطار، ولكن مع افتتاح طريق "كيونغ بو" السريع أصبح الطريق بينهما يستغرق حوالي خمس ساعات لا أكثر، فأصبح السفر إلى مدينة ما والعودة منها في نفس اليوم أمرًا ممكنًا للمرة الأولى. وقد ألفت الكثير من الأغنيات عن إنشاء الطريق السريع وحظت بشعبية كبيرة، وحظى إنشاء الطريق السريع باهتمام الشعب وتوقعاته العالية.





حفل الاحتفال بإتمام إنشاء طريق كيونغ بو السريع

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ثورة في عالم النقل وتطوير للصناعات بعد افتتاح طريق كيونغ بو السريع أصبح العنصر الأساسي لثورة اللوجستيات. فقد وزعت المجمعات الصناعية في مدن مثل أولسان وبوهانغ وغيرها على مسار الطريق السريع، وكانت هي الأساس في تنفيذ خطة النمو الاقتصادي. وفي نهاية سبعينيات القرن الماضي، ازدادت نسبة استخدام الطريق السريع، وتجاوزت فعاليته فعالية النقل باستخدام السكك الحديدية. وبحلول منتصف الثمانينيات، أصبح طريق كيونغ بو السريع هو أكثر طريق يستخدمه الكوريون. وبعد ذلك أنشئ عدد من الطرق السريعة الأخرى مشكلة شبكة طرق سريعة تربط البلاد ببعضها، مثل طريق "هونام" و"نامهيه" و"يونغ دونغ" و"غومي" وغيرها.





استراحة "تشو بونغ ريونغ" على طريق كيونغ بو، أول استراحة من نوعها في كوريا

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