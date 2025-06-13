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تترقب شاشات السينما ترسيما جديدا لفرقة DAY6، حيث يستعدون لإطلاق فيلمهم الوثائقي "DAYS6"، الذي يروي تفاصيل رحلتهم الفنية والترفيهية في الولايات المتحدة.

وقد أعلنت شركة JYP Entertainment، في الثامن عشر من الشهر الجاري، أن الفيلم سيُعرض حصريا في دور سينما CGV خلال شهر أغسطس القادم، حيث يشارك فيه أعضاء DAY6 بأنفسهم، ويوثّقون رحلة استكشافية استغرقت ستة أيام في لوس أنجلوس، جمعوا خلالها بين الشغف بالموسيقى وجمال الطبيعة الخلابة، بعد اختتام جولتهم العالمية في مايو الماضي.

ويصنف "DAYS6" كفيلم طريق سردي، يتتبع سيناريو محددا، ويبرز لحظات عفوية لأعضاء الفرقة خلال عروضهم الموسيقية الارتجالية في أماكن غير مألوفة. كما يتضمن الفيلم حوارات يعبرون فيها عن مشاعرهم وتجاربهم بمناسبة الذكرى العاشرة لترسيمهم.

وتزامنا مع الإعلان عن موعد العرض، تم الكشف عن الملصق الرسمي للفيلم، الذي يظهر أعضاء DAY6 وهم ينطلقون بسيارتهم على طريق صحراوي واسع، في مشهد يوحي بالحرية والمغامرة.

ويمكن للجمهور في كوريا مشاهدة الفيلم في صالات العرض التقليدية ثنائية الأبعاد، بالإضافة إلى الصالات المتخصصة مثل ScreenX التي توفر تجربة غامرة بفضل شاشاتها الثلاثية. ومن المتوقع أيضا أن يتم عرض الفيلم عالميا بعد طرحه المحلي.

يُذكر أن فرقة DAY6، التي انطلقت مسيرتها الفنية في عام 2015 وتحتفل هذا العام بعشر سنوات من الإبداع، قد اختتمت بنجاح جولتها العالمية الثالثة "FOREVER YOUNG" في قبة KSPO بحديقة أولمبيك سيول الشهر الماضي.