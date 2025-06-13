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هارتس تو هارتس تُطلق أغنية الصيف المفعمة بالحيوية "ستايل"

#أخبار الساحة الفنية l 2025-06-19

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment
أصدرت فرقة الفتيات الصاعدة "هارتس تو هارتس "Hearts2Hearts، التي ظهرت لأول مرة في فبراير الماضي بأغنية "ذا تشيس " The Chase ذات الأجواء الحالمة، أغنيتها المنفردة الجديدة "ستايل "STYLE لتُظهر سحرا متناقضا.
وقالت "هارتس تو هارتس" في 18 يونيو، عبر شركتها SM إنترتينمنت: "سنقدم مفهوما مختلفا تماما عن أغنيتنا الأولى، ونريد أن نمنحكم طاقة مشرقة وقوة من خلال أغنيتنا الجديدة 'ستايل'"، وهي أغنية رقص سريعة الإيقاع تجمع بين الإيقاع الحيوي وخط الباس مع غناء الأعضاء المفعم بالحيوية. وتحمل الأغنية رسالة مفادها: "كما أحب أسلوبك كما هو، ستحب أنت أيضا أسلوب 'هارتس تو هارتس' الفريد".
وقالت يوها: "إنها أغنية تبرز سحر 'هارتس تو هارتس' المفعم بالحيوية بشكل جيد، وهي أغنية منعشة تتناسب تماما مع الصيف، وسوف تتمكنون من سماع غنائنا المشرق". وأضافت إيان أنها أغنية ساحرة بكلماتها الرومانسية وأجوائها المبهجة.
وقد صرحت فرقة "هارتس تو هارتس" بأنها بعد ترسيمها وحصولها على جائزة أفضل فنان صاعد ومشاركتها في حفل SM تاون الموسيقي، تسعى لتحقق أحلامها وتزداد لديها المسؤولية لتقديم عروض أفضل. كما كشف الأعضاء عن هدفهم المتمثل في إظهار سحر الفرقة الفريد من خلال المسرح.
وقالت إينا: "بما أن هذه هي العودة الأولى لنا بعد الترسيم، فقد فكرنا كثيرا في كيفية تقديم أداء أفضل"، معربة عن توقعاتها بالقول: "أعتقد أن الكثير من الناس سيحبونها".
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