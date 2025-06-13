تعيين ENHYPEN سفراء لبلدية سيول

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تم اختيار فرقة الفتيان الشهيرة ENHYPEN كسفراء فخريين لبلدية سيول يوم 17 يونيو.

وخلال مراسم التعيين التي أُقيمت في مقر بلدية سيول، عبّر أعضاء ENHYPEN قائلين: "إن سحر سيول لا يُحصى، من الأماكن التي بدأنا فيها مسيرتنا الموسيقية، إلى اللقاءات التي جمعتنا بـ'إنجين'، اسم المعجبين، وكل لحظة عشناها في حياتنا اليومية هنا". وأضافوا: "سنبذل قصارى جهدنا لنجعل الكثيرين حول العالم يقعون في حب سيول، تماما كما يعشقون الكيبوب".

وتهدف ENHYPEN، بصفتها سفيرا، إلى التعريف بالجاذبية المتنوعة لسيول محليا وعالميا، بالإضافة إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية للمدينة من خلال أنشطة مختلفة.

من جانبه، صرح أوه سي هون، عمدة سيول قائلا: "بينما تتجه سيول لتصبح مدينة ثقافية محبوبة عالميا، فإن وجود شخصيات موهوبة مثل ENHYPEN في طليعة هذا الجهد، إلى جانب آخرين متميزين في مجالاتهم، يمثل دعما كبيرا لنا." وأضاف: "يسعدني أن نصنع معا أنشطة هادفة تُبرز سحر سيول للعالم أجمع".

الجدير بالذكر أن ENHYPEN قد حققت مؤخرا نجاحا باهرا بإصدار ألبومها المصغر السادس.'DESIRE: UNLEASH' فقد تجاوزت مبيعات الألبوم الأولية 2.14 مليون نسخة، مما يجعله ثاني أعلى ألبوم مبيعا في فئة الكيبوب هذا العام.

علاوة على ذلك، تستعد ENHYPEN لإقامة جولة 'ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-' في استاد أجينوموتو في طوكيو يومي 5 و6 يوليو، وفي استاد يانمار ناغاي في أوساكا يومي 2 و3 أغسطس. وبهذا، ستُسجّل الفرقة أسرع دخول، 4 سنوات و7 أشهر، لفنان أجنبي إلى ملاعب يابانية كبرى منذ ترسيمه.