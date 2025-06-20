الفنانة التشكيلية المصرية دينا فهمي الروبي: الفن يثير الشعور بالسعادة

أقامت الفنانة التشكيلية المصرية/ دينا فهمي الروبي معرضا في سيول تحت رعاية سعادة السفير/ خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى كوريا، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقيمها مصر وكوريا بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء العلاقات بين البلدين، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إن المعرض بعنوان "من النيل إلى الهان" يضم لوحات تدمج بين الثقافتين المصرية والكورية ورموزهما، وقد تأكدت من خلال هذا المعرض كيف يمكن للفن أن يقرّب بين الشعوب، وأن يكون بالفعل قوة ناعمة، مشيدة باستقبال الكوريين لمعرضها وحفاوتهم به.





وتحكي الفنانة/ دينا فهمي الروبي كيف دخلت لمجال الفن التشكيلي في وقت متأخر نسبيا بناء على تشجيع من والدتها، وقد استمرت بدعم من زوجها، مؤكدة أن الوقت لن يتأخر أبدا لبدء أشياء جديدة، حيث إنها تؤمن تماما بأنه يجب على المرء أن يعمل ما يحب، وأن يكتشف طاقاته مهما تأخر به الوقت. وتضيف أن أبرز المشاكل التي قد يتعرض لها الفنانون التشكيليون تتمثل في الوقت المتاح لممارسة الفن، مشددة على ضرورة تشجيع الناس على اقتناء الفن، لأن ذلك سيثير الشعور بالسعادة من ناحية، كما سيعزز عجلة الفن الاقتصادية، مشيرة إلى أنها لم تكتفِ بدورها كفنانة حيث تكتب مقالات عن فنانين آخرين وتقوم بتنظيم معارض فنية محليا وخارجيا.

وحول اهتمامها بعلوم الطاقة مثل الـ"فنغ شوي" والـ"ريكي" والـ"هوميوباثي"، تقول إن الإنسان عبارة عن طاقة، وقد استخدمت هذه العلوم الطاقية في إنتاجها الفني من خلال استعمال رموز وألوان لها دلالات وقوى معينة.

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