فازت الأكاديمية الكورية الأستاذة كريمة، "كيم جونغ آه" بجائزة "ابن خلدون العالمية" عن ترجمتها الكاملة لمقدمة ابن خلدون إلى اللغة الكورية.

جاء ذلك في مراسم تسليم جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية لعام 2025 التي يقدمها مركز الفنون والثقافة والآداب بقصر السعيد في نهاية شهر مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن كرسي الإيسيسكو ابن خلدون بالتعاون مع جمعية "ميد 21" نظم الفعالية التي تهدف إلى تكريم الأعمال الفكرية والبحثية التي تسهم في إشعاع الفكر العربي والإنساني.

يذكر أن الدكتورة كيم قد حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بأطروحة عنوانها "دراسة لرواية البخلاء للجاحظ"، ثم ظلت تترجم عددا من المؤلفات العربية القيمة بما في ذلك " البخلاء" للجاحظ، و"المقدمة" لابن خلدون.