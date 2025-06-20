إقامة فعاليات أدبية مع كاتبتين إماراتيتين في جامعات كورية

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شهدت كوريا إقامة فعاليات أدبية متألقة مع كاتبات إماراتيات هذا الأسبوع. حيث نظّم قسم الدراسات العربية ومعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة ميونغ جي الكورية محاضرة دعا فيها الشاعرة الإماراتية "شما البستكي" والروائية والصحفية الإماراتية "ريم الكَمَالي"، أمس الخميس.

كما زارت هاتان الكاتبتان جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية للمشاركة في جلسة حوار أدبي نظمها قسم اللغة العربية والمركز الكوري العربي للثقافة والتعليم ضمن برنامج التبادل الثقافي بين كوريا والإمارات. حيث ألقتا محاضرات عن أعمالهما الأدبية والفنية، وتم تبادل الحوارات بين الكاتبتين والأساتذة والطلاب فيما يتعلق بتغيرات التيارات الأدبية الأخيرة في دوائر الأدب الإماراتي إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التبادل الأدبي والثقافي بين كوريا والإمارات.

يشار إلى أن الشاعرة شما البستكي حازت على عدة جوائز قيمة واشتهرت بعملها في تعزيز الثقافة الإماراتية وهويتها، وقد حصلت على جائزة أفضل أطروحة من مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة هارفارد. كما نالت بمجموعتها الشعرية الأولى "بيت لبيت" جائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في عام 2019. وعملت سفيرة في متحف اللوفر أبوظبي. كما شاركت في تأسيس "مجموعة جارة". للعلم فأنها تشارك حاليا في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025" في أوساكا في اليابان.

أما الروائية والصحفية "ريم الكمالي" فقد فازت بروايتها "سلطنة هُرمُز" بجائزة "العويس" للإبداع عام 2015. كما فازت بروايتها "تمثال دالما" بجائزة الشارقة للإبداع عام 2018.

علاوة على ذلك، وصلت روايتها "يوميات الورد" إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2022، وكذلك القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022 لتصبح بذلك أول روائية إماراتية تصل إلى تلك القائمة المرموقة.

هذا وتعمل ريم الكمالي عضوا في جمعية الصحفيين الإمارتية واتحاد كتاب وأدباء الإمارات.