زيارة وفد مغربي للأعمال إلى مجمع سام سونغ في سو وان

زار وفد مغربي للأعمال مجمع سام سونغ للإلكترونيات في مدينة سو وان الكورية للتعرف على التقنيات المبتكرة لدى الشركة الكورية.

وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي يعمل فيه المغرب على زيادة نقاط الاتصال مع شركات تكنولوجية عالمية.

وزار وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو أكبر اتحاد للقطاع الخاص في المغرب ويمثل قادة الصناعة الرئيسيين الذين يقودون التنمية الاقتصادية في البلاد، متحف سام سونغ للابتكار داخل مجمع سام سونغ في سو وان يوم 9 من الشهر الجاري.

وأوضح الوفد المغربي أن زيارته بمثابة فرصة لاستكشاف إرث سام سونغ في الابتكار التكنولوجي، من الأجهزة المنزلية في الماضي إلى الحلول الذكية اليوم.

كما أضاف أنها أظهرت كيف نمت سام سونغ من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة في الصناعة والتكنولوجيا من خلال الابتكار، والاستثمار المستمر في البحث والتطوير والرؤية طويلة المدى.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة لجدول الوفد داخل مجمع سام سونغ باستثناء زيارة متحف سام سونغ للابتكار. ومع ذلك، وبما أن المغرب ظل يسعى مؤخرا إلى تعزيز التصنيع والتحول الرقمي كاستراتيجيات وطنية أساسية، تُفسَّر هذه الزيارة على أنها خطوة تضع سام سونغ للإلكترونيات كشريك محتمل للتعاون المستقبلي.

ويسعى المغرب بنشاط إلى الابتكار المستمر والتعاون التكنولوجي الدولي للدخول في سلاسل القيمة العالمية في قطاعات التصنيع المتقدمة والصناعات الجديدة. وقد ضم الوفد المغربي ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والأدوية والتكنولوجيا.

وأقام الوفد في كوريا لمدة 5 أيام حتى يوم 13 من هذا الشهر، وتضمن جدول أعماله زيارة مواقع صناعية رئيسية مثل شركة سام سونغ للإلكترونيات، ومنطقة إنتشون الاقتصادية الحرة، ومركز العمليات المتكاملة للمدن الذكية.

كما عقد الوفد اجتماعات مع شركات كورية كبرى، بالإضافة إلى لقاءات مع منظمات اقتصادية رئيسية مثل الجمعية الكورية للتجارة الدولية وغرفة التجارة والصناعة الكورية.