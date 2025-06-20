تونس تشارك في معرض سيول الدولي للساحة 2025

شاركت السفارة التونسية في كوريا والهيئة الوطنية التونسية للسياحة في الدورة الأربعين لمعرض سيول الدولي للسفر من الخامس إلى الثامن من الشهر الجاري.

جاء ذلك بهدف رفع مستوى الوعي بتونس في السوق الكورية وتوسيع المشاركات لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، حيث شارك في المعرض الكوري عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الهيئة التونسية بالإضافة إلى وكالات سفر وفنادق رائدة تمثل تونس، للتعريف بالتجارب السياحية الغنية التي توفرها تونس، وتعزيز التواصل بين شركات البلدين ذات الصلة.

ونظم الجناح التونسي برامج شيقة تتيح للزوار تجربة ثقافات متنوعة إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة، مثل تجربة الخط العربي، وركن للتصوير مع شخصيات تاريخية بارزة وتذوق الطعام التونسي التقليدي وزيت الزيتون ومعرض للحرف اليدوية.

وقال مسؤول في المعرض الكوري إنه يمكن للكوريين السفر إلى تونس، دولة البحر الأبيض المتوسط الساحرة، بدون تأشيرة، موضحا أنه يمكن للسياح الذين يزورون تونس الاستمتاع برحلة فريدة من نوعها مع كرم الضيافة وأجواء مثيرة تجمع بين السواحل الجميلة والصحاري والتراث التاريخي.