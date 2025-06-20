بث أول برنامج ترفيهي كوري يلقي الضوء على الأردن

ⓒ MBC Every1

تم بث أول حلقة من البرنامج الترفيهي "المرشد العظيم الجزء الثاني: الأردن" يوم الثلاثاء الماضي عبر قناة إم بي سي إيفري وان" الكورية.

وكانت تلك أول مرة يتم فيها بث برنامج ترفيهي كوري يتناول الأردن الذي يعتبر كنزا كامنا في الشرق الأوسط.

وقام بالرحلة 4 نجوم كوريين بارزين، هم: الفنان الكوميدي "بارك ميونغ سو" والإذاعي "كيم ديه هو" والممثل "تشيه دانييل" والمطرب "لي مو جين".

وقد انبهر الأربعة خلال زيارتهم إلى الأردن بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تضم مواقع للتراث العالمي لليونسكو، مثل مدينة البتراء الوردية، وصحراء وادي رُم، ومنطقة البحر الميت الغامضة.

ولم يخفِ الممثل تشيه دانيال إعجابه الشديد، قائلا إنه يشعر وكأنه يفتح صندوق كنز من كنوز الشرق الأوسط.

وعلى وجه الخصوص، أصبح زميل القسم العربي "محمد الصمادي"، الذي انضم إليهم كمرشد سياحي أردني، "معلّما متميزا" بفضل شروحاته الموسعة باللغة الكورية، مما زاد من متعة هذه الرحلة.

بالفعل، هتف الممثل تشيه قائلا إنه يشعر وكأنه وصل إلى كوكب فضائي وأبدى إعجابه بالمناظر الطبيعية الخلابة، بينما عبّر الفنان الكوميدي "بارك" عن حماسه قائلا إنه يشعر وكأنه يغرق في الطبيعة، وأن الرحلة تشبه قمة السحر.

أما الإذاعي "كيم" فقد أدلى بتعليق ذي مغزى، قائلا إنه لم يقع في الحب منذ 9 سنوات، لكنه وقع في الحب عندما ذهب إلى الأردن، مما أثار فضول المشاهدين.

وتم بث أول حلقة من قصة رحلة "الإخوة الأربعة" الذين سافروا إلى "أرض الأردن المجهولة" في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 18 من الشهر الجاري، وسيتم بث كل من الحلقات الأربع المتبقية في نفس الوقت من كل أسبوع.