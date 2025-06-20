فرقة تواس (TWS) تقيم أول حفل موسيقي منفرد لها

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وفقا لما أعلنته شركة بليديس إنترتينمنت في 20 يونيو، تستعد فرقة تواس للقاء معجبيها من خلال إقامة حفلها المنفرد الأول بعنوان ""24/7 WITH:US IN SEOUL. وسيُعقد هذا الحفل المرتقب في صالة جام سيل للألعاب الرياضية الداخلية بسيول، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 يوليو.

ووعدت فرقة تواس بتقديم عروض قوية ومفعمة بالحيوية لأغانيها الرئيسية خلال هذا الحفل التاريخي. ولتعزيز تجربة الجمهور، سيتم استخدام مجموعة متنوعة من المؤثرات المسرحية المتطورة، بما في ذلك شاشات LED و11 رافعة. كما سيكون بإمكان المعجبين حول العالم متابعة الحفل مباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة ويفرس Weverse العالمية.

صرحت الشركة بأنهم يهدفون إلى تقديم "مشهد يشبه فيلما شبابيا صيفيا"، وأنهم "سيرسمون الأوجه المتعددة للشباب على خشبة المسرح، معززين ذلك بالمؤثرات المسرحية والتكوين العضوي والأداء المتميز".

تجدر الإشارة إلى أن فرقة تواس، التي ترسمت في يناير من العام الماضي، قد حظيت بشعبية واسعة بفضل أغانيها مثل "أول لقاء لم يسر كما هو مخطط له" و"إذا كنت أناS ، فكن أنت N الخاص بي".

بعد الانتهاء من العروض في كوريا، ستواصل فرقة تواس جولتها الفنية في اليابان، حيث ستزور ست مدن. وستبدأ الجولة في هيروشيما يوم 11 أغسطس، ثم تتوجه إلى أيشي في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس، وتليها فوكوكا يومي 17 و18 أغسطس.