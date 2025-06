ⓒ F&F Entertainment

تبنت فرقة AHOF مفهوما رياضيا مميزا. ففي 20 يونيو، كشفت الفرقة عن المجموعة الثانية من الصور المفاهيمية لألبومها الأول "WHO WE ARE" عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تُظهر هذه الصور الجديدة جوا مختلفا تماما عن المجموعة الأولى التي كانت تتميز بأسلوب الشارع والطابع العتيق. هذه المرة، يرتدي جميع الأعضاء زي البيسبول باللونين الأبيض والأزرق الداكن، مما يؤكد بقوة على روح "الفريق الواحد" لديهم.

تبرز الصور المفاهيمية إحساس AHOF الرياضي بوضوح، حيث يظهر الأعضاء وهم ينظرون في اتجاه واحد على خلفية صالة ألعاب رياضية. وقد عزز الأعضاء من سحرهم الحيوي بإضافة لمسات مميزة من خلال أدوات رياضية متنوعة مثل الخزائن، المقاعد، ريشة كرة الريشة، والكرات.

ولأول مرة على الإطلاق، تم الكشف عن نسخ الوحدة من الصور المفاهيمية، مما يبرز الكيمياء الرائعة بين الأعضاء التي تتناغم كلوحة فنية. إن تجمع الألوان التسعة المميزة لكل عضو معا في وحدة واحدة يزيد من ترقب الجميع لظهور AHOF الأول.

من المقرر أن تظهر فرقة AHOF لأول مرة في 1 يوليو بألبومها المصغر الأول "WHO WE ARE" وقبل ذلك، واصلت الفرقة إثارة حماس الجمهور بإصدار محتوى تشويقي، بما في ذلك حركة الجدول الزمني، صور غامضة، ونسختين من الصور المفاهيمية.

في 19 يونيو، التقت فرقة AHOF بالمعجبين لأول مرة على مسرح "2025 MyK FESTA". وكفرقة قادمة من برنامج بقاء، لفتت AHOF الانتباه بقدرتها المتميزة على التحكم في المسرح ورباطة جأشها اللافتة للنظر. وقد تركت صورهم الجذابة ومهاراتهم المتقنة انطباعا أوليا قويا لدى محبي الكيبوب.