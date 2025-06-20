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سطع نجم الفنان والممثل كيم جاي جونغ في حدث بارز ومهم للتبادل الثقافي بين كوريا واليابان. فقد حضر كيم جاي جونغ، بدعوة رسمية، حفل "الذكرى الستين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوريا واليابان" الذي اقيم في طوكيو باليابان يوم 19 يونيو.

يعد هذا الحفل جزءا من سلسلة فعاليات أقيمت في كلا البلدين للاحتفال بهذه الذكرى المهمة، وقد استضافته السفارة الكورية في اليابان. حضر كيم جاي جونغ هذه المناسبة الهادفة الى جانب عضوتي فرقة الفتياتSAY MY NAME ، وهما هيتومي ومي.

خلال هذا الحدث، الذي شهد حضور حوالي 800 من كبار الشخصيات الكورية واليابانية، بمن في ذلك رئيس الوزراء شيغيرو ايشيبا الذي حضر بشكل مفاجئ، القى كيم جاي جونغ كلمة احتفالية بهذه المناسبة التاريخية.

وفي كلمته، عبر كيم جاي جونغ عن سعادته قائلا: "انه لشرف عظيم لي أن أحضر هذه المناسبة الهادفة. يرمز الرقم '60' في الشرق الى اكتمال دورة واحدة، ولذلك أرى أن هذا الوقت فرصة ثمينة لنا لنسترجع المسار الذي سلكه البلدان، ولنستعد لمستقبل جديد".

وأضاف: "بصفتي فنانا في مجال الفنون والثقافة، تلقيت الكثير من الحب والدعم في كلا البلدين، وقد أيقنت أن الموسيقى والثقافة تشكلان جسر قوي يربط قلوب الناس، متجاوزين بذلك حواجز اللغة والحدود. أمل بصدق أن يستمر البلدان في تعميق فهمهما واحترامهما المتبادل لثقافة بعضهما البعض، وأن يصنعا معا مستقبل أفضل، خاصة للأجيال الشابة ليتواصلوا ويحققوا أحلامهم معا"

وفي سياق متصل، صرحت شركة iNKODE الراعية لكيم جاي جونغ: "بما أن كيم جاي جونغ فنان يحظى بحب كبير في الثقافة الشعبية بكوريا واليابان، فإنه سيسعى جاهدا للقيام بدور جوهري كجسر للتبادل الثقافي بين البلدين في المستقبل"

الجدير بالذكر أن كيم جاي جونغ يواصل بنجاح جولته الاسيوية للحفلات الموسيقية "Beauty in Chaos"، ومن المتوقع أن يلتقي بمعجبيه من خلال أنشطة متنوعة قادمة.