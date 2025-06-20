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قالت البعثة الدبلوماسية السيبرانية الكورية "فانك" مؤخرا إنها بدأت تنفيذ حملة للمشاركة في كتابة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام خريطة تتوسطها القارة الافريقية.

تستهدف هذه الحملة تصحيح التشوهات الجغرافية والأحكام المسبقة المتعلقة بأفريقيا، ولنشر الوعي حول التنوع الثقافي والجغرافي هناك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة توعية أوسع أطلقتها البعثة فانك مؤخرا، تهدف إلى تحسين صورة أفريقيا وتصحيح المفاهيم الخائطة الشائعة عنها.

وقد قامت فانك بتصميم خريطة جديدة مبنية على إسقاط روبنسون، بهدف تقليل التشوه في مساحة الكرة الأرضية وموقع وشكل القارات. وتتميز هذه الخريطة بأنها تمثل، بشكل أكثر واقعية، الحجمَ الفعلي للقارة الأفريقية.

يشار إلى أن إسقاط مركاتور المستخدم على نطاق واسع سابقا، صُمم في الأساس لتسهيل الملاحة البحرية ويركز على أوربا، وقد واجه انتقادات بسبب تضخيمه المبالغ فيه للمناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا، وتقليصه النسبي لمساحات قارات مثل أفريقيا ودول نصف الكرة الجنوبي.

وتتضمن الخريطة التي أنتجتها فانك عواصم 54 دولة أفريقية، بالإضافة إلى معالمها الرئيسية ورموزها المميزة، كما تحمل رسالة تقول: "كن صديقا لأفريقيا".

وتجري فعالية التعليقات بثلاث طرق مختلفة وهي مسابقة بسيطة لتخمين اسم القارة بناء على معلومات إيجابية عن أفريقيا، وكتابة اسم الدولة الأفريقية وموقعها داخل القارة، واختيار الدولة الأفريقية التي يرغب المشارك في زيارتها.

ويمكن لأي شخص المشاركة عبر حساب فانك الرسمي على إنستغرام وهو @vank_prkorea. وستقدم فانك خرائط أفريقية كجوائز للمشاركين في التعليقات الذين يتم اختيارهم عن طريق القرعة.

وقال بارك كي تيه مدير فانك إننا نتعلم عن العالم من خلال خرائطه، لكننا غالبا ما نغفل كيف تشكل هذه الخرائط رؤيتنا للعالم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الحملة فرصة لإعادة النظر في قارة أفريقيا، وفي الوقت نفسه، أن تكون فرصة للتفكير في الكيفية التي كنا ننظر بها إلى العالم.