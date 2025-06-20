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أجرى "لي سو مان" المنتج الرئيسي لشركة "ايه تو او A2O إنترتينمنت" حوارا وديا مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وقالت الشركة مؤخرا إن منتجها الرئيسي لي التقى بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه يوم الجمعة الماضي، حيث تم تقديمه إلى الرئيس ماكرون كمؤسس مجال الكي بوب.

ورحب الرئيس بالمنتج لي قائلا إنه سمع عنه كثيرا كرجل أعمال ومبدع ومنتج ممتاز، واقترح عليه إنشاء مكتب له في فرنسا، معربا عن نيته تقديم دعم فعال لتعزيز التعاون بين المبدعين الكوريين والفرنسيين.

وردا على ذلك، أعرب لي سو مان عن امتنانه. وقد أصدر الرئيس ماكرون توجيهات مباشرة لوزيرة الثقافة الفرنسية "رشيدة داتي" لمناقشة هذا الأمر واستكشاف إمكانيات التنفيذ الملموسة.

أوضحت شركة ايه تو أو إنترتينمنت أن لهذا اللقاء أهمية كبيرة كنقطة انطلاق رمزية لنموذج تعاون بين كوريا وفرنسا في مجال حماية حقوق المبدعين.

كما حضر لي كمتحدث في قمة "أسبوع الموسيقى الفرنسي"، التي أقيمت في ساحة الأوبرا في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب أكثر من 100 شخصية بارزة تقود صناعة الموسيقى العالمية.

وناقش المتحدثون في كل جلسة نجاح الكي بوب وقدموا تحليلات متنوعة حوله. وبصفته المتحدث الآسيوي الوحيد في هذا الحدث، خصص لي جزءا كبيرا من وقته لمناقشة كيفية حماية حقوق المبدعين في عصر الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال إنه يتخيل عالما يتجاوز فيه المعجبون مجرد كونهم مستهلكين ليصبحوا مُنتجين ومستهلكين معا، بحيث يصنعون المحتوى بأنفسهم. ويجب أن يتمكن المعجبون من إعادة تفسير المحتوى وإعادة إنتاجه، والمشاركة في عملية الإبداع، بل والحصول على مكافآت اقتصادية مقابل ذلك.

وأضاف إنه سيكون بإمكان أي شخص أن يصبح مُنتجا. لذلك، تتوجب حماية حقوق الإعادة للمبدعين والمنتجين المستهلكين معا، بينما يتوجب تعزيز حماية حقوق المبدعين الأصليين بقوة أكبر.