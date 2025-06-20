صغيران يتبرعان لمساعدة المحتاجين

ⓒ YONHAP News





حظي شقيقان صغيران في مدينة دونغ هيه الكورية باهتمام كبير بعد أن قاما بعمل خيري من مدخراتهما لمساعدة الأسر المحتاجة.

وقالت بلدية دونغ هيه أمس إن الطفل "جون دو هو " البالغ من العمر 10 سنوات وشقيقته الصغيرة "جون هيه ري" البالغة من العمر 7 سنوات المقيميْن في حي "بوك سام دونغ"، زارا مركز الحي للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية وتبرعا بـ 20 كيسا من الأرز بقيمة تبلغ حوالي 650 ألف وون كوري لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض.

وهما يواصلان أعمالهما الخيرية لمساعدة الجيران المحتاجين. ففي العام الماضي، جمعا مصروفهما وتبرعا بـ10 مراوح. وهذا العام، استمرا في إظهار حبهما لجيرانهما من خلال جمع مصروفهما لشراء الأرز والتبرع به.

ومن المتوقع أن يتم توزيع الأرز المتبرع به مباشرة على الأسر ذات الدخل المنخفض في الحي. وبهذه المناسبة قالا إنهما أرادا مساعدة جيرانهما المحتاجين، لذلك قاما بالتبرع، وأنهما يأملان في التمكن من مواصلة التبرع كل عام لمشاركة الحب مع جيرانهما الذين يمرون بظروف صعبة.