تبرع الفنان شوغر من بي تي إس لإنشاء مركز علاجي لمرضى اضطراب طيف التوحد

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أعلن مستشفى سيفيرانس والفنان "شوغر" واسمه الأصلي مين يون كي من فرقة بي تي إس، عن تأسيس مركز علاجي متخصص لدعم علاج مرضى اضطراب طيف التوحد ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية الاجتماعية.

وأقاما أمس الإثنين حفلا لوضع حجر الأساس لـ"مركز مين يون كي العلاجي" لعلاج الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد.

ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز الدعم النفسي للأطفال والمراهقين من خلال علاجات اللغة والنفس والسلوك، كما سيدير برامج متنوعة تربط بين الممارسة السريرية والبحث.

وقد ظل الفنان شوغر يهتم بقضايا الصحة العقلية، مثل اكتئاب المراهقين، ويبحث عن طرق لمساعدة المرضى من الأطفال والمراهقين من خلال موهبته الموسيقية. وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، تواصل الفنان مع البروفسور تشون كُن آه، المتخصص البارز في الطب النفسي للأطفال في مستشفى سيفيرانس.

ومن خلال هذا التواصل، أدرك شوغر الحاجة إلى علاج مخصص لمرضى اضطراب طيف التوحد يناسب كل مرحلة من مراحل حياتهم. لذلك، أبدى رغبته في التبرع بمبلغ 5 مليارات وون كوري للمستشفى لإنشاء مركز علاجي متخصص يمكنه دعم العلاج على المدى الطويل لأكثر من 10 سنوات.

ويعد هذا المبلغ هو أكبر تبرع يتلقاه مركز يونسيه الطبي من فنان على الإطلاق. وحتى أوائل هذا العام، ناقش البروفسور تشون والفنان شوغر إنشاء مركز العلاج وتدريب المهارات الاجتماعية باستخدام الموسيقى للأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد.

وبناء على هذه المناقشات، قاما بتطوير برنامج خاص للمهارات الاجتماعية الجماعية، يدمج المحتوى الموسيقي في برامج التدريب الاجتماعي الموجودة.

وفي هذا البرنامج، يقوم الأطفال المشاركون بالعزف على الآلات الموسيقية والغناء، وتأليف الكلمات لتتناسب مع الموسيقى، والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم من خلال الموسيقى والكلمات.

وشارك شوغر في تطوير البرنامج من شهر مارس إلى شهر يونيو من هذا العام، حيث التقى بالأطفال في عطلات نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يكتمل مركز مين يون كي العلاجي في شهر سبتمبر القادم ليقدم مجموعة متنوعة من الجلسات العلاجية، بما في ذلك تدريب المهارات الاجتماعية باستخدام الموسيقى.



