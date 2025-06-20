يوافق يوم غد اليوم الأطول نهارًا في العام. وفي المناطق الجنوبية التي تزرع محاصيل مزدوجة، يجب أن ينتهي حصاد الشعير أولًا كي يتمكن المزارعون من زرع الأرز في التوقيت المناسب، ويجب أن يزرع الأرز في ذلك الوقت الذي يشهد أطول نهار في العام. والتوقيت من أهم العوامل للزراعة الناجحة، وهو أمر فاصل لدرجة أنه هناك مثل في اللغة الكورية يقول إن نبتة الأرز التي تزرع في نهار اليوم الأطول في العام تختلف عن التي تُزرع بعد ظهر نفس اليوم. ولذلك يكون المزارعون في حالة من الانشغال الشديد في ذلك التوقيت. ومن المهم جدًّا أن ينزل المطر بكميات مناسبة في ذلك الوقت أيضًا، ولكن الأجواء والأمطار لا تتبع رغبات الإنسان.





فنانون من التراث: الفنانة "تشوي سنغ-هي 최승희"

وُلد الفنان "جونغ جونغ ريول" في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وقد بدأ تعلم فن الغناء وهو في السابعة من عمره، وظل يتدرب في الجبال حتى بلغ الأربعين من عمره، وفي النهاية، اشتهر ببراعته في أغنية "تشون هيانغ". وهذا لأنه أدرك ذوق الناس في عصره، فأدخل تعديلات على كلمات الأغنية وإيقاعاتها بما يتناسب مع ذلك، وكان من تعلم نسخته وبرع فيها براعة تامة "كيم يو-ران 김여란"، التي علمتها بدورها لتلميذتها "تشوي سنغ-هي 최승희".

وظلت تدرس "تشون هيانغا" على يديها سبع سنوات ولم تستطع أن تتمها رغم ذلك. ولذلك فكرت ذات مرة أن تستسلم وتترك الغناء كلية، وبعد فترة، خطر لها أن تمر على معلمتها القديمة لتلقي عليها التحية، فوجدتها قد تقدم بها العمر كثيرًا، وسألتها معاتبة: "لم أتيت الآن بعد طول تأخير؟". ثم طلبت منها أن تتعلم "정정렬제 춘향가" وتتقنها لتعلمها لمن يأتي بعدها. وهكذا تعلمت "تشوي سنغ-هي" فنها أخيرًا، وعملت في تدريس الغناء وتوريث فنها للأجيال الجديدة. وفي العاشر من مايو الماضي، غادرت عالمنا في عمر 89 عامًا. وتواصل ابنتها الآن مسيرتها الفنية.





قصيدة "صو أون سا دونغ غو 선운사 동구"

يشتهر معبد "صن أون سا 선운사" بزهور الكاميليا.

ذهبت إلى معبد صو أون سا

لمشاهدة زهور الكاميليا

ولكن أوانها لم يكن قد آن، فلم تكن قد أزهرت بعد

والمرأة في حانة خمر الأرز

لم تغني سوى "يوجا بيغي 육자배기" على إيقاعات العام الماضي

وكان صوتها مبحوحًا أيضًا

كان هذا مقطعًا من قصيدة للشاعر "صو جونغ-جُو"، الذي كان قد سمع امرأة في حانة تغني "يوك جا بيغي 육자배기" في شبابه فأثرت فيه كثيرًا. وبعد انتهاء الحرب الأهلية الكورية، اشتاق الشاعر إلى زيارة الحانة لسماع الأغنية من جديد، ولكن المرأة وأسرتها كلها كانوا قد ماتوا أثناء الحرب، وكانت الحانة نفسها قد احترقت فلم يبق في المكان سوى الحشائش، فكتب القصيدة ليعبر عن إحباطه.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "جونغ صُن آراري 정선아라리" بصوت "كيم بيونغ-غي 김병기" و"باك كيونغ-وون 박경원"

- "سام غييه تانغ 삼계탕" بصوت "لي يُون-آن 이윤아"

- أغنية "دونغ هيه بادا 동해바다" بصوت "كيم يول-هي 김율희" وأداء "سول سوس 소울소스"

- مقطع من أغنية "تشون هيانغ-غا" بصوت "تشوي سنغ-هي" وعزف "كيم ميونغ-هوان" على البوك

- أغنية "هيه باراغي 해바라기" أو: عباد الشمس أداء "كونغ ميونغ 공명"

- "يوك جا بيغي 육자배기" بصوت "أن سُوك-صُن"

- معزوفة "أوبن سيسامي Open Sesame" أداء "باينالوغ 바이날로그"