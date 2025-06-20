تطور الجيش الكوري الشمالي

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يصادف يوم 25 يونيو من هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين على اندلاع الحرب الكورية.





استمرت الحرب الأهلية الكورية لأكثر من 3 أعوام منذ اندلاعها في 25 يونيو 1950، وهو ما تسبب في خسائر فادحة، حيث فقدت الكوريتان فيها حوالي عُشر عدد السكان، وانفصل 10 ملايين شخص عن عائلاتهم بشكل مأساوي. ولا تزال شبه الجزيرة الكورية مقسمة حتى يومنا هذا. ولكن هل نسيت كوريا الشمالية مأساة الاقتتال بين الأشقاء؟





تقوم كوريا الشمالية منذ العام الماضي بإرسال قوات للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، مما عزز قدراتها القتالية في ساحة المعركة. وفي يوم 14 مايو الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن تدريب تكتيكي شامل شاركت فيه قوات خاصة. وخلال تلك التدريبات، أظهر الجيش الكوري الشمالي نهجا متطورا بصورة ملحوظة. حيث ظهر لأول مرة استخدام الطائرات المسيرة في أنشطة الاستطلاع. ويشير هذا العرض إلى أن كوريا الشمالية اكتسبت خبرات قتالية متنوعة من مشاركتها في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واليوم، سنتحدث مع "يانغ أوك" الباحث في معهد "آسان" للدراسات السياسية، عن أسباب ونتائج مشاركة كوريا الشمالية في هذه الحرب.





"يانغ أوك" الباحث في معهد "آسان" للدراسات السياسية:

تُظهر الوثائق التي استولت عليها القوات الأوكرانية من جنود كوريين شماليين أن كوريا الشمالية حللت بدقة تكتيكات الحرب بالطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا، حيث سجل القادة الميدانيون الكوريون الشماليون استراتيجيات مضادة في أثناء القتال الفعلي. وانعكست هذه الدروس لاحقا في تدريب وحدات العمليات الخاصة الشهر الماضي. ووفقا لإعلان الجيش الأوكراني، تم إنتاج مليوني طائرة مسيرة في العام الماضي، مما حول ساحة المعركة عمليا إلى ساحة يفوق فيها عددُ الطائرات المسيرة عددَ الجنود. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية قد لا تكون قادرة على مجاراة هذه القدرات الواسعة في تصنيع الطائرات المسيرة، إلا أنها بدأت تفهم كيفية استخدام هذه المركبات الجوية.





بدأت كوريا الشمالية في إرسال قوات إلى روسيا في أكتوبر من العام الماضي. وتقول هيئة المخابرات الكورية الجنوبية إنه تم إرسال حوالي 15 ألف جندي على مرحلتين، بما في ذلك وحدات من القوات الخاصة. وقد تكبد الجيش الكوري الشمالي 4700 إصابة، مع خسائر فادحة في المراحل الأولى من الانتشار بسبب صعوبات التكيف مع تكتيكات الحرب بالطائرات المسيرة. لكن قدرات الجيش الكوري الشمالي تحسنت بعد ذلك.





حتى أوكرانيا اعترفت بالقدرات العسكرية لكوريا الشمالية، فقد ظلت القوات الكورية الشمالية من خلال مشاركتها في المعارك ضد أوكرانيا لمدة 6 أشهر تقريبا، تعمل على تحسين مهاراتها القتالية باضطراد، بعد أن أصبحت على دراية بالتكنولوجيا الحربية الحديثة.





تعترض القوات الكورية الشمالية الطائرات المسيرة الأوكرانية وتسجل بدقة تكتيكات التهرب من المدفعية في دفاتر ملاحظاتها الميدانية. ومن خلال هذه العملية، تراكمت لديها تدريجيا معرفة تكتيكية وجمعت بيانات أداء عملية حول مختلف الأسلحة، وبعد ذلك يتم مشاركة هذه الدروس التي تم الحصول عليها بعناء، مع الوحدات العسكرية في كوريا الشمالية.





عندما تفقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تدريب وحدات العمليات الخاصة في أبريل الماضي، كان الجنود مموهين بالكامل من الرأس إلى القدمين. ويبدو أن استخدام الجيش لهذا النوع من التمويه جاء بغرض تجنب خطر الكشف بواسطة الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات، وهو ما يعكس الخبرات المكتسبة من تجارب القتال الحقيقية.





تعمل كوريا الشمالية حاليا على تعميق خبرتها العسكرية من خلال المشاركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتتجاوز طموحات كوريا الشمالية مجرد تعلم دروس وتكتيكات الحرب الحديثة.





"يانغ أوك":

تبيع كوريا الشمالية أسلحة لروسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا، مما يكشف عن اهتمام "كيم جونغ أون" العميق بهذا الصراع. وعادة، لا تبيع الدول أبدا ذخيرتها الاحتياطية التي يتم الحفاظ عليها بعناية للدفاع الوطني. ومع ذلك، يبدو أن كوريا الشمالية باعت جزءا كبيرا من ذخيرتها الاحتياطية لروسيا، على الرغم من أنها في حالة يقظة مستمرة ضد التهديدات الخارجية المحتملة. وتظهر هذه الخطوة مدى التزام كوريا الشمالية الشديد بهذه الحرب. هكذا تكسب كوريا الشمالية أموالا عن طريق إرسال جنود وبيع الأسلحة لروسيا. ومن خلال استخدام هذه الأموال وتعزيز علاقتها مع روسيا، تسعى كوريا الشمالية إلى تحديث قواتها العسكرية التقليدية القديمة.





وفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لتحليلات الدفاع في أبريل الماضي، أرسلت كوريا الشمالية إلى روسيا أكثر من 20 ألف حاوية مليئة بقذائف المدفعية والصواريخ وقاذفات الصواريخ المتعددة. وفي مقابل الأسلحة والقوات، تتوقع كوريا الشمالية مكاسب اقتصادية من روسيا بحوالي 20 مليار دولار.





خلال حفل إطلاق مدمرة جديدة من فئة 5 آلاف طن يوم 25 أبريل الماضي، أعرب "كيم جونغ أون" عن رغبته في تطوير أسطول قادر على العمل في المياه المفتوحة. وفي السابق، لم تكن كوريا الشمالية تمتلك سوى سفن صغيرة قديمة تقوم أساسا بعمليات ساحلية قصيرة المدى. وتمثل المدمرة الجديدة "تشو هيون هو" التي تم الكشف عنها مؤخرا، قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث تتميز بنظام مراقبة راداري بزاوية 360 درجة ونظام إطلاق عمودي قادر على نشر الصواريخ في جميع الاتجاهات.





تتفاخر كوريا الشمالية بقوة عسكرية هائلة، حيث تضم أكثر من مليون جندي في الخدمة الفعلية وأكثر من 7 ملايين جندي احتياطي شبه نظاميين. وفي حين تواجه قواتها التقليدية تحديات بسبب معداتها العسكرية القديمة، فقد بدأت مؤخرا في عرض أسلحة حديثة، كما تعمل على تحسين المجالات التي كانت متخلفة فيها عن الجيش الكوري الجنوبي.





"يانغ أوك":

بالنسبة للقوات الجوية، فإن تأمين التفوق الجوي هو شرط أساسي للحرب. كوريا الشمالية تدرك هذا المبدأ جيدا. وعلى الرغم من أن عدد طائراتها يبلغ ضعف عدد طائرات كوريا الجنوبية، إلا أن كوريا الشمالية تدرك تماما عدم قدرتها على مجاراة قدرات كوريا الجنوبية المتقدمة في مجال الطائرات المقاتلة. ونتيجة لذلك، حولت كوريا الشمالية تركيزها نحو تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي. فما الذي تنطوي عليه قدرات الدفاع الجوي بالضبط؟ إنها تنطوي على تحديث أنظمة مثل الصواريخ أرض- جو المصممة لإسقاط طائرات العدو. وعلاوة على ذلك، من أجل الكشف الفعال عن طائرات العدو القادمة، تعمل بنشاط على تطوير طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا. ومؤخرا، اختبرت كوريا الشمالية صاروخ جو- جو جديدا، مستوحى على ما يبدو من الحادث الذي سقطت فيه طائرة مقاتلة من طراز "رافال" فرنسية الصنع في الصراع بين الهند وباكستان.





في شهر مارس الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن أول طائرة إنذار مبكر ومراقبة محمولة جوا، والتي تعمل كمنصة رادار عالية الأداء. وبعد ذلك في يوم 17 مايو، نشرت لقطات من تدريبات بالذخيرة الحية تظهر صاروخ جو- جو مطورا محليا تم إطلاقه من طائرة مقاتلة.





صمم ذلك الصاروخ خصيصا ليتم إطلاقه من طائرة لمهاجمة طائرات أخرى في أثناء الطيران. وتتطلب هذه الصواريخ المتطورة خبرة تكنولوجية متقدمة، ولذلك لا يستطيع سوى عدد قليل من الدولي تطويرها وإنتاجها، وتقوم كوريا الجنوبية حاليا بمرحلة التطوير الأولية لها. وحتى الآن، لا تزال قدرات سلاح الجو الكوري الشمالي قديمة، ولذلك يتم طرح هذا السؤال: كيف يمكن لكوريا الشمالية المضي قدما في تحديث أسلحتها؟





"يانغ أوك":

بالنظر إلى الأسلحة التي عرضتها كوريا الشمالية مؤخرا منذ تورطها في الصراع الروسي الأوكراني، يمكننا أن نفترض أن العديد من الأسلحة تم الحصول عليها من روسيا. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الطائرات المسيرة الانتحارية، التي يبدو أنه تم تطويرها في البداية من خلال تحليل تلك التي زودتها بها روسيا، على الرغم من أن كوريا الشمالية تصنعها أيضا محليا. ومن شبه المؤكد أن الصاروخ جو- جو الذي تم الكشف عنه مؤخرا تم الحصول عليه أيضا من روسيا. بالإضافة إلى ذلك، كشفت كوريا الشمالية عن صور لغواصة تعمل بالطاقة النووية. ونظرا لتعقيد نظام الدفع النووي المستخدم، فإن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تزود كوريا الشمالية بهذه التكنولوجيا. لذلك كله، من المرجح جدا أن روسيا تساعد كوريا الشمالية في تحديث جيشها.





يبدو أن كوريا الشمالية تستفيد من دعم روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية. وقد أكد فريق مراقبة العقوبات الدولي متعدد الأطراف، في تقرير أصدره مؤخرا أن مركبة قتالية واحدة على الأقل من طراز "بانتسير" تم نقلها إلى كوريا الشمالية، وهو نظام دفاع جوي متحرك طورته روسيا. ولذلك تتزايد المخاوف بشأن احتمالات التعاون العسكري الأعمق والأوسع نطاقا بين بيونغ يانغ وموسكو.





"يانغ أوك":

تمتلك كوريا الشمالية القدرة على إنتاج مواد نووية مثل البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب، بما يكفي لصنع 12 إلى 18 رأسا حربيا كل عام. وبحلول عام 2022، كان إنتاجها التراكمي قد تجاوز بالفعل 200 رأس حربي. ومع ذلك، فإن إنتاج المواد النووية ليس سوى مرحلة واحدة من العملية، حيث لا يزال يتعين عليها تحويل هذه المواد إلى رؤوس حربية نووية فعلية. وفي مارس 2023، كشفت كوريا الشمالية عن نموذج أولي، مما يشير إلى نيتها المضي قدما في تطوير الرؤوس الحربية. وفي حين قد يتوقع المرء إجراء اختبار فوري بعد هذا الكشف، فإنه لم يتم إجراء أي اختبار حتى الآن. أعتقد أن كوريا الشمالية لا تزال تواجه تحديات تقنية أخرى. ومع ذلك، ربما ظهرت روسيا كشريك للمساعدة في سد الفجوات التكنولوجية لدى كوريا الشمالية، حيث يمكن أن تتلقى كوريا الشمالية مساعدات تقنية من روسيا مقابل دعمها العسكري في الحرب ضد أوكرانيا. ولا تنطوي المساعدة التكنولوجية بالضرورة على مشاركة المخططات، ولكن بدلا من ذلك، قد يقدم علماء نوويون روس ذوو خبرة إرشاداتٍ مهمة، مثل تحديد أخطاء الحساب. ويمكن أن يسهل هذا التعاون في نهاية المطاف تطوير الرؤوس الحربية بنجاح. والآثار المترتبة على هذه المشاركة المحتملة مقلقة للغاية وتمثل وضعا بالغ الخطورة.





تُظهر كوريا الشمالية علاقة وثيقة مع روسيا في خضم الصراع المستمر في أوكرانيا. وعقب زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" إلى بيونغ يانغ ومحادثاته مع "كيم جونغ أون" يوم 17 يونيو، اتفق البلدان على نشر دفعة ثالثة من القوات الكورية الشمالية في روسيا. ومن خلال نشر هذه القوات، تهدف كوريا الشمالية للحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة من روسيا، وهو ما يثير المزيد من القلق حول الأوضاع الأمنية المضطربة أصلا في منطقة شمال شرق آسيا.