ⓒ SM Entertainment

يُثبت NCT DREAM أروع لحظاتهم الفنية بإطلاق ألبومهم الكامل الخامس "Go Back To The Future".

ومن المقرر إصدار ألبوم "Go Back To The Future" يوم 14 يوليو، ويغوص الألبوم في قصة أعضاء NCT DREAM الفضوليين وغريبي الأطوار، الذين ينطلقون في رحلة عبر الزمن بحثا عن ذواتهم الأكثر إشراقا. ويروي الألبوم تفاصيل الأحداث والمشاعر المتنوعة التي يعيشونها في أثناء تنقلهم بين الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك بعد اكتشافهم آلة زمن بشكل غير متوقع.

يحتوي هذا الألبوم على 9 أغنيات، بما في ذلك الأغنيتان الرئيسيتان "BTTF" (بي تي تي إف / باك تو ذا فيوتشر) و"CHILLER". ويقدم الألبوم قصة NCT DREAM الجديدة، بالإضافة إلى توسيع نطاقهم الموسيقي ليشمل ألوانا فنية أوسع.

وفقا للجدول الزمني الذي نُشر على الحسابات الرسمية لـNCT DREAM على وسائل التواصل الاجتماعي، سيبدأ إطلاق المحتوى الترويجي المتنوع بشكل متتابع اعتبارا من 28 يونيو، وسيكون أولها فيديو تشويقي. ومن المتوقع أن يحظى الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية "BTTF"، الذي سيصدر مسبقا يوم 9 يوليو، باهتمام كبير من المعجبين حول العالم.

علاوة على ذلك، سيُقيم NCT DREAM جولتهم الرابعة "2025 NCT DREAM TOUR" في قبة غوتشوك سكاي دوم بالعاصمة سيول خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو. وتحت عنوان "رحلة عبر الزمان والمكان"، ستجسد هذه الجولة الأحلام التي بناها الأعضاء السبعة معا والمستقبل الذي سيصنعونه. ومن المنتظر أن يكون هذا العرض عالي الجودة ومتصلا بشكل وثيق برسالة الألبوم الجديد.