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أعلن المركز العالمي للكي-بوب World K-Pop Center في 25 يونيو عن إقامة "مهرجان كليك ذا ستار للكي-بوب الموسيقي 2025" في جزيرة جاراسوم، في غا بيونغ، يوم 30 أغسطس.

ينظم هذا الحدث، بالتعاون بين المركز العالمي للكي-بوب ومجموعةJY، ويشرف عليه المركز العالمي للكي-بوب وكريست 72، ويجمع كبار فناني الكي-بوب والتروت لتقديم مهرجان ثقافي فني يتيح للجماهير الاستمتاع بالموسيقى. وسوف يشارك في المهرجان حوالي 20 فريقا من أبرز نجوم الكي-بوب والتروت، مع توفير مناطق ترفيهية متنوعة مثل شاحنات طعام ومناطق للألعاب ومناطق للتصوير، لزيادة متعة الجمهور.

يهدف "مهرجان كليك ذا ستار للكي-بوب الموسيقي" إلى نشر الكي-بوب عالميا، وهو مرتبط ببرنامج المسابقات "كليك ذا ستار" الذي يديره المركز العالمي للكي-بوب. ويُقام المهرجان سنويا ليكون ملتقى يجمع الجمهور العالمي مع الكي-بوب وفنانيه المتنوعين. حاليا، يستقبل مشروع "كليك ذا ستار" لفرق الفتيات، والذي يضم 32 دولة، طلبات المشاركة عالميا، حيث بدأت ثلاثة مواسم في كوريا وإندونيسيا وأمريكا اللاتينية في نفس الوقت.

وسوف تُتاح تذاكر "مهرجان كليك ذا ستار للكي-بوب الموسيقي 2025" للحجز عبر إنتربارك تيكيت Interpark Ticket وتيكيت لينك Ticketlink اعتبارا من 27 يونيو. وعند الحجز، سيتم تقديم قسائم دخول أو خصم على الأنشطة المائية الترفيهية في غا بيونغ، والتي يمكن استخدامها في فندق كريست 72. يسعى المهرجان بذلك إلى تعزيز مكانته كعلامة تجارية ثقافية تجمع بين العروض الفنية والسياحة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي للمركز العالمي للكي-بوب وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"كليك ذا ستار".